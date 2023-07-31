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Tehlikeli yerlere tırmandığı videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Remi Lucidi, 68'inci kattan düşerek öldü

Dünya Haberleri

Ekstrem sporlarla tanınan ve tehlikeli yerlere tırmandığı videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Remi Lucidi, Hong Kong'da bir gökdelenin 68. katından düşerek öldü.

Ekstrem sporlarla tanınan Fransız sosyal medya fenomeni Hong Kong'da gösteri için çıktığı bir binanın 68. katından düşerek hayatını kaybetti.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Lucidi 68. kattan yere düştü. Sosyal medyada 'Remi Enigma' olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölüme meydan okuyan sosyal medya fenomeni Remi Lucidi 68'inci kattan düşerek öldü

Daha önce defalarca benzer yüksekliklerdeki binalara tırmanan Lucidi'nin düşmesine neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı. Güvenlik görüntülerine göre, binaya girdikten sonra Lucidi'nin 49. kata geldiğini ve ardından tekrar binanın tepesine çıkan merdivenleri çıktığı görüldü. Ancak sonrası için verilen ifadeler birbiriyle tutarsız. Bir güvenlik görevlisi, Lucidi'nin çatıda mahsur kaldığını iddia ederken, bir diğeri 40. kattaki arkadaşını ziyarete geldiğini söyledi.

Ölüme meydan okuyan sosyal medya fenomeni Remi Lucidi 68'inci kattan düşerek öldü

Lucidi'nin ölmesinden 6 gün önce Instagram'da Hong Kong'tan bir başka gökdelen manzarası paylaştığı görüldü.

Ölüme meydan okuyan sosyal medya fenomeni Remi Lucidi 68'inci kattan düşerek öldü

Ölüme meydan okuyan sosyal medya fenomeni Remi Lucidi 68'inci kattan düşerek öldü

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Hong Kong Magazin Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Ozzy Bjk:

Allah rahmet eylesin. Aynen su testisi su yolunda misali. En azından işini yaparken ölmüş.

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enver baran:

Yazık... Su testisi misali...

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