Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta operasyon hazırlıkları hızlandı! SMO bölgeye askeri takviye gönderdi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta operasyon hazırlıkları hızlandı! SMO bölgeye askeri takviye gönderdi

AA - Ömer Koparan - Dünya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz" açıklamasının ardından bölgede hareketlilik hız kazandı. Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunan Tel Rıfat bölgesindeki cephe hattına askeri takviye gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" söylemi ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç'e operasyon sinyali vermesinin ardından bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Tel Rıfat kentindeki Suriye Milli Ordusu, bölgeye yeni takviye güçler gönderdi.

SMO, son zamanlarda olası askeri operasyon için tatbikat yaparak hazırlıklarına hız veriyor. Suriye'nin kuzeyindeki Azez'den Tel Rıfat'a hareket eden takviye konvoyunda, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, çok namlulu roket atar ve havan topu yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta operasyon hazırlıkları hızlandı! SMO bölgeye askeri takviye gönderdi

Hazırlıkların önemli aşamalar içerdiğini belirten SMO Komutanı Younis Derbas, "Türk hükümetinin düzenleyeceği operasyona hazırlık yapıyoruz. Hazırlık ve kontrol için silah ve mühimmatları topluyoruz. Yerinden edilmiş sivillere göndermek istediğim mesajda onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Allah'ın izni ile onların güvenliğini sağlamak için topraklarını özgürleştireceğiz. Çünkü terör örgütü PKK her yeri bombalıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta operasyon hazırlıkları hızlandı! SMO bölgeye askeri takviye gönderdi

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta operasyon hazırlıkları hızlandı! SMO bölgeye askeri takviye gönderdi

AA / Ömer Koparan - Dünya

Suriye Milli Ordusu PKK YPG Dünya Haberler

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