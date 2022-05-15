Son Dakika! Finlandiya Devlet Başkanı: NATO üyeliği için resmen başvuruda bulunacağız - Haberler

Dünya günlerdir Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olabilmek için attıkları adımları izliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı 24 Şubat tarihli işgalin ardından gelen dikkat çeken NATO hamlesi jeopolitik dengelerin değişmesi nedeniyle büyük önem arz ederken, Rusya da geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın attığı bu adıma sert tepki göstermişti.

RUSYA NATO ADIMINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için "kesin" bir tehdit oluşturduğunu söylemişti. Peskov gazetecilere verdiği demeçte, 'NATO'nun genişlemesi ve ittifakın sınırlarımıza yaklaşması dünyayı ve kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli kılmıyor' ifadelerini kullanmıştı.

"ATTIKLARI ADIMLAR ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmek için attığı adımların üzüntü verici olduğunu, ancak bunların Finlandiya'ya orantılı biçimde yanıt vermek için gerekçe oluşturduğunu ifade etmişti.

FİNLANDİYA DEVLET BAŞKANI: NATO ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği "NATO üyeliği" konusunu bugün Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö neticeye bağladı ve resmi bir dille "NATO üyeliği için resmen başvuruda bulunacağız" çıkışında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: NATO ÜYELİKLERİNE OLUMLU BAKMIYORUZ

Finlandiya ve İsveç'in NATO girişimlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ses getiren gelişmelere çok sert tepki göstermişti. Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumda. Hatta parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu konuda bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

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