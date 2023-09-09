Son Dakika: Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1305'e yükseldi

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde son gelen bilgilere göre 1305 kişi hayatını kaybetti, yaralıların sayısı ise 1832'ye yükseldi. Öte yandan ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

FAS İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SON DURUMU AKTARDI

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1305'e, yaralıların 1832'ye yükseldiğini açıkladı. Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

ÜLKE GENELİNDE 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Fas Kralı 6. Muhammed, toplantıda Fas'ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.

DEPREMZEDELER İÇİN TALİMATLAR VERDİ

Fas Kralı, en kısa sürede, depremde yıkılan evlerin yeniden inşası için acil durum programı oluşturmakla görevli bir bakanlar komitesi kurulması talimatını verdi.Ayrıca, toplantıda arama kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesi, kurtarma ve tahliye süreçlerinin hızlandırılması, depremden etkilenen bölgelere içme suyu, gıda ve çadır gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması için acil önlemlerin alınmasına karar kılındı. Fas Kralı 6. Muhammed ayrıca, zor şartlar altındaki depremzedelerle ilgilenilmesi, depremde evsiz kalanlara acil yardım ulaştırılması, barınma, beslenme ve tüm temel ihtiyaçların karşılanması talimatını verdi.

VATANDAŞLARA "SAKİN OLUN" ÇAĞRISI

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.

EKİPLER DEPREM BÖLGESİNE ULAŞMAKTA ZORLANIYOR

Fas'taki kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Bu arada ekiplerin depremden sonra yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi. Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

BİRÇOK KENTTE YIKIM VAR

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti. "El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti. Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

TARİHİ SURLAR DA ZARAR GÖRDÜ

Depremde Marakeş'in tarihi surlarının bir kısmının da zarar gördüğü aktarıldı. Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı. Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fas'taki depremle ilgili başsağlığı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş Fas'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

FRANSA, 1 MİLYON AVRO YARDIM GÖNDERECEK

Fransa'da Occitanie, Provence-Alpes-Cote d'Azur ve Korsika bölgeleri, deprem nedeniyle Fas'a 1 milyon avro yardım göndereceğini duyurdu. Occitanie, Provence-Alpes-Cote d'Azur ve Korsika bölgelerince yapılan yazılı açıklamada, Fas'da meydana gelen depremin "korkunç bir dram" olduğu belirtildi. Açıklamada, Fas'ın Fransa için "dost ülke" olduğu ifade edilerek, Fas'ın ihtiyaçları doğrultusunda, deprem mağdurları ve ülkenin yeniden inşası için 1 milyon avro gönderileceği kaydedildi.

KATAR EMİRİ ARANA KURTARMA TİMİ GÖNDERDİ

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a arama kurtarma ekibi gönderilmesi talimatı verdiği bildirildi. Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Emir Al Sani'nin Fas'ta meydana gelen depremin ardından yardım çalışmalarını desteklemek için acil arama kurtarma ekibi ve tıbbi malzeme gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi. Arama kurtarma ekibi ve tıbbi malzeme yardımının Fas'a ne zaman ulaşacağına ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

CAZAYİR 2021'DEN BERİ KAPALI OLAN HAVA SAHASINI AÇTI

Cezayir, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depreminin ardından, 2021'den bu yana kapalı olan hava sahasının yardım ve yaralı taşıyan uçaklara açıldığını duyurdu. Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cezayir'in üst düzey makamları, Fas'a insani yardım ve yaralıların taşınması için ülkenin hava sahasını uçuşlara açma kararı verdi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, Cezayir'in, "Fas Krallığı'nın talebi halinde insani yardım sağlamaya, tüm maddi ve insani imkanları kardeş Fas halkıyla dayanışma içinde kullanmaya tümüyle hazır olduğu" kaydedildi. Cezayir, sabah saatlerinde de, komşu ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajı yayımlamıştı.