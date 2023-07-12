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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası terörle mücadele çağrısı: Tüm müttefiklerimizden açık destek bekliyoruz

Dünya Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terörle amansız ve amasız mücadele kırmızı çizgimiz. NATO'daki tüm müttefiklerimizden de açık destek bekliyoruz" dedi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısı düzenledi. Terörle mücadele konusunda net mesaj veren Erdoğan,"NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizmle mücadele şart. Şimdiye kadar binlerce vatandaşımızı terör örgütlerinin saldırılarında kaybettik. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir, artık tüm müttefiklerimizde kararlı bir mücadele bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kritik bir zirveyi daha başarıyla gerçekleştirdik. Rusya-Ukrayna savaşında 504. günü geride bıraktık. Çatışma uzadıkça yıkım ve gözyaşı artarak devam ediyor. Türkiye olarak müttefiklerimizle dayanışma içinde hareket ederken savaşın sona ermesi için çaba harcıyoruz. Savaş gemilerinin Türk boğazından geçmesine müsaade etmedik, savaşın diğer bölgelere sıçramasını engelledik.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası terörle mücadele çağrısı: Tüm müttefiklerimizden açık destek bekliyoruz

Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılması için girişimlerimiz devam ediyor. Sayın Zelenski Karadeniz Tahıl Girişiminin devamından yana Sayın Putin'in de bazı önerileri var. Her iki tarafı da dinliyoruz. Savaşın kazananı barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz.

Bazı müttefiklerimizin PKK'nın Suriye'de kurdukları çarpık ilişki ittifakın bütünlüğüne zarar veriyor. Son yıllarda yaşadığımız acıya rağmen halen terörle mücadele bunu konuşmak acı verici. 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülkeyiz. NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizmle mücadele şart. Şimdiye kadar binlerce vatandaşımızı terör örgütlerinin saldırılarında kaybettik. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir, artık tüm müttefiklerimizde kararlı bir mücadele bekliyoruz. NATO tarihinde ilk defa Genel Sekreter tarafından Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası terörle mücadele çağrısı: Tüm müttefiklerimizden açık destek bekliyoruz

Zirvenin ikinci oturumunda Asya Pasifik ortaklarımız bize katıldı. Bu ülkelerle NATO ilişkilerinin nasıl geliştirileceği konusunu ele aldık. NATO Ukrayna ilişkilerini bir üst düzeye taşımış olduk. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. İttifak tarihine baktığımızda sırf anayasal isminden dolayı tam 17 yıl kapıda bekleyenleri görürsünüz.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası terörle mücadele çağrısı: Tüm müttefiklerimizden açık destek bekliyoruz

Türkiye, ittifakın genişlemesine verdiği ilkeli tutumu desteklemiştir. İsveç'in NATO'ya katılımı gündemimizde yer aldı. Ülkemizin beklentilerini İsveç'in taahhüdlerini yerine getirmesi konusunu ele aldık. İsveç'in üyelik konusuyla ilgili önümüzdeki süreçlerin nasıl şekilleneceğini ele aldık. İsveç, bizim AB'ye tam üyeliğimize ve gümrük anlaşmasının yenilenmesine destek verecek. İsveç üzerine düşeni yapmayı sürdürecek.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırılarının ardından İsveç hükümetinin saldırıyı kınayan açıklamalarını not ettik. Bugün BM İnsan Hakları Konseyi Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini nefret suçu olarak nitelendirdi. İnsanların kutsallarına saldırmak fikir özgürlüğü değil barbarlıktır. İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak mercii TBMM'dir.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

isa yatar:

Sen önce altını, doları düşür yada bloke et altın 1700 olacak sonra 2000 dolar 27 sonra 30

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sade vatandaş:

bir kenara çekilip bu muhterem müttefiklerimizin binlerce tır dolusu silahı fıratın doğusuna niye geçirdiğinin muhasebesi yapıldımı ? zor coğrafyalarda hayal aleminde yaşayan toplumların sonu felakettir, yok olmaktır. ülkemizin bekası ayakta kalması için yöneticiler olmasada biz her zaman tetikte olmak zorundayız başka hiç bir seçeneğimiz yok

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Dengiz Elm:

Ya sen onu bunu bırak da hani AB ye giriyoduk

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500
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