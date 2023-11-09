Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Kasım'da İstanbul'da Gazze için uluslararası bir toplantı yapılacak

 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "15 Kasım'da İstanbul'da Gazze için uluslararası bir toplantı yapılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuştu. Birbirinden önemli mesajlar veren Erdoğan, 15 Kasım'da İstanbul'da Gazze için uluslararası bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Gazze Politika Dünya Güncel Haberler Son Dakika

title