Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Kasım'da İstanbul'da Gazze için uluslararası bir toplantı yapılacak
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "15 Kasım'da İstanbul'da Gazze için uluslararası bir toplantı yapılacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuştu. Birbirinden önemli mesajlar veren Erdoğan, 15 Kasım'da İstanbul'da Gazze için uluslararası bir toplantı yapılacağını duyurdu.
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