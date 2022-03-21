Son dakika: Çin'de 133 yolcuyu taşıyan uçağın düştüğü alanda yangın çıktı! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi - Haberler

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Son dakika: Çin'de 133 yolcuyu taşıyan uçağın düştüğü alanda yangın çıktı! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. Ajansların "acil" koduyla geçtiği habere ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, uçağın düştüğü ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Kazanın yaşandığı bölgeden ilk görüntüler de geldi.

İçinde 133 yolcu olduğu ifade edilen ve China Eastern Havayolu şirketine ait Boeing 737 yolcu uçağının, Çin'in güneyindeki Guangxi kentinde düştüğü bildirildi. Çin devlet televizyonu, dağa çakılan söz konusu yolcu uçağının Kunming'den Guangzhou'ya gittiğini belirtti.

YOLCULARIN AKIBETİNE DAİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

Kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirilirken, kazanın sebebine ve yolcuların akıbetine dair bir bilgi paylaşılmadı.

KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan kazanın yaşandığı bölgede yangın çıktığı aktarılırken, kaza yerinden ilk görüntüler de geldi.

İşte o kareler;

Son dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi

Son dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi

Son dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi

Son dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi

Son dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi

Son dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü! Kaza yerinden ilk görüntüler geldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Yolcu Uçağı, Çin, Dünya, Güncel, Haberler

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