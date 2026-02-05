Soğuk havada binlercesi kaskatı kesildi, kafesini kapan toplamaya başladı
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan ani soğuk hava dalgası, istilacı tür olarak kabul edilen binlerce iguanayı hareketsiz bırakarak ağaçlardan düşmelerine neden olurken, yetkililer soğuktan etkilenen canlıların toplanabilmesi için halka geçici izin kararı çıkardı.
- Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, soğuktan etkilenen ancak canlı iguanaların vatandaşlar tarafından taşınabilmesi için iki günlük geçici bir kararname yayımladı.
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan ani soğuk hava dalgası, Güney Florida genelinde binlerce iguananın soğuk nedeniyle hareketsiz kalarak ağaçlardan düşmesine yol açtı.
ONLARCASI TOPLANDI
Yetkililer, cumartesi günü sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, özellikle Broward County'deki kamuya açık parklardan tek bir gün içinde soğuktan etkilenen onlarca iguananın toplandığını bildirdi.
HALK İÇİN GEÇİCİ İZİN KARARI YÜRÜRLÜKTE
Gelişmenin ardından, istilacı tür olarak kabul edilen yeşil iguanalarla ilgili dikkat çeken bir adım da geldi. Normal koşullarda bu hayvanların taşınması için resmi izin gerekirken, hava şartlarının oluşturduğu fırsat değerlendirilerek geçici bir uygulamaya gidildi.
Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, soğuktan etkilenen ancak hala canlı olan iguanaların vatandaşlar tarafından mülklerden, parklardan ve doğal alanlardan taşınabilmesine olanak tanıyan iki günlük geçici bir kararname yayımladı.
HAREKET KABİLİYETLERİNİ YİTİRİYORLAR
Soğuğa dayanıklı olmayan iguanaların, düşük sıcaklıklara maruz kaldıklarında hareket kabiliyetlerini kaybettikleri ve sıklıkla ağaçlardan düştükleri belirtildi.