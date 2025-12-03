Sır dolu kareler! Epstein adasından 'hiç görülmemiş' fotoğraflar paylaşıldı

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki Demokrat üyeler, Jeffrey Epstein'ın Virjin Adaları'ndaki özel adasından "daha önce görülmemiş" fotoğraf ve videolar yayımladı.

"RAHATSIZ EDİCİ BİR BAKIŞ SUNUYOR"

Paylaşılan görüntüler arasında, Little St. James Adası'ndaki lüks tesislerde yer alan çeşitli odalar bulunuyor.

Komitenin kıdemli üyesi Robert Garcia, "Bu yeni görüntüler Epstein'ın dünyasına dair rahatsız edici bir bakış sunuyor" ifadelerini kullandı.

MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Garcia, fotoğraf ve videoları yayımlamalarının amacının, soruşturmanın şeffaf ilerlemesini sağlamak olduğunu belirterek, "Mağdurlar için adalet sağlanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

ADADAKİ DETAYLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bir odanın dişçi muayenehanesine benzediği ve duvarlarının ünlü tarihi figürlerin maskeleriyle dekore edilmesi dikkat çekti.

Görüntüler arasında, duvarları yastık ve havlularla doldurulmuş bir duş odası, temiz ve geniş yatak odaları ve Epstein'ın çalışma alanından kareler de bulunuyor.

Demokrat üyeler, söz konusu görüntüleri sosyal medya platformu X üzerinden paylaşarak "Kendiniz görün" ifadeleriyle kamuoyunu incelemeye davet etti.

HIZLI ARAMA TUŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bir fotoğrafta, adadaki konutta bulunan bir sabit hatlı telefonun hızlı arama tuşlarında Darren, Rich, Mike, Patrick ve Larry isimlerinin kayıtlı olduğu görülüyor. Bu kare, listede bulunan 4 kişinin ismi sansürlenerek paylaşıldı.

HAPİSHANEDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

TRUMP'IN İSMİ DE DAVA DOSYALARINDA

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.