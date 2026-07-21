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Süper Lig devi, transfer ateşini yaktı

Süper Lig devi, transfer ateşini yaktı
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Beşiktaş, Real Madrid'den 23 yaşındaki stoper Raul Asencio'nun transferi için son aşamaya geldi. Genç oyuncu, daha fazla forma şansı bulabileceği Beşiktaş projesine sıcak bakıyor.

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarında oldukça konuşulacak bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. 

BEŞİKTAŞ'A REAL MADRID'DEN TRANSFER

Siyah-beyazlıların, Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki stoper Raul Asencio’nun transferinde büyük mesafe aldığı öne sürüldü.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Defans hattına genç, yüksek potansiyelli ve uzun vadede katkı sağlayabilecek bir oyuncu kazandırmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi, İspanyol stoper için yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi. Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

FORMA ŞANSI BULMAK İSTİYOR

Real Madrid’deki yoğun rekabet ortamı nedeniyle daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen 23 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş’ın sunduğu projeye sıcak baktığı belirtildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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