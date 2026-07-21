Dursun Özbek Okan Buruk'a söz verdi: Sana onu getireceğim
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i kadroya katma sözü verdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'a 35 milyon euro teklif hazırlığı yaparak Fernandes transferi için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a Bruno Fernandes'i transfer edeceğine dair söz verdi.
- Galatasaray, Bruno Fernandes için Manchester United'a 35 milyon euro teklif hazırlığı yapıyor.
- Bruno Fernandes, Manchester United'da 230 Premier Lig maçında 71 gol ve 72 asist kaydetti.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un dikkat çeken transferleriyle taraftarlarını heyecanlandırdığı dönemde, Galatasaray'dan da büyük bir yıldız atağı bekleniyor.
DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A SÖZ
Başkan Dursun Özbek, taraftarları coşturmak için Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i kadroya katmayı hedefliyor. Özbek'in, bu transfer konusunda teknik direktör Okan Buruk ile görüştüğü ve ona ''Sana Bruno Fernandes'i getireceğim'' diyerek söz verdiği öğrenildi.
GALATASARAY'DAN SOMUT HAMLE HAZIRLIĞI
Bu gelişme doğrultusunda bu hafta Bruno Fernandes transferinde yeni gelişmeler bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, süreci yeniden harekete geçirerek somut bir hamle yapacak. Dursun Özbek, Fernandes'in transferi için tüm şartları zorlayacaklarını belirterek Manchester United'a 35 milyon euro teklif hazırlığında. Galatasaray, bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmasını umuyor.
MANCHESTER UNITED PERFORMANSI
Bruno Fernandes, 2019-20 sezonunda Sporting Lizbon'dan 65 milyon euro'ya Manchester United'a transfer olmuştu. Premier Lig'de 230 maça çıkan Portekizli yıldız, 71 gol ve 72 asistlik performansıyla dikkat çekti.