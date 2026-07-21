Haberler

Dursun Özbek Okan Buruk'a söz verdi: Sana onu getireceğim

Dursun Özbek Okan Buruk'a söz verdi: Sana onu getireceğim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i kadroya katma sözü verdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'a 35 milyon euro teklif hazırlığı yaparak Fernandes transferi için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a Bruno Fernandes'i transfer edeceğine dair söz verdi.
  • Galatasaray, Bruno Fernandes için Manchester United'a 35 milyon euro teklif hazırlığı yapıyor.
  • Bruno Fernandes, Manchester United'da 230 Premier Lig maçında 71 gol ve 72 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un dikkat çeken transferleriyle taraftarlarını heyecanlandırdığı dönemde, Galatasaray'dan da büyük bir yıldız atağı bekleniyor. 

DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A SÖZ

Başkan Dursun Özbek, taraftarları coşturmak için Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i kadroya katmayı hedefliyor. Özbek'in, bu transfer konusunda teknik direktör Okan Buruk ile görüştüğü ve ona ''Sana Bruno Fernandes'i getireceğim'' diyerek söz verdiği öğrenildi.

GALATASARAY'DAN SOMUT HAMLE HAZIRLIĞI

Bu gelişme doğrultusunda bu hafta Bruno Fernandes transferinde yeni gelişmeler bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, süreci yeniden harekete geçirerek somut bir hamle yapacak. Dursun Özbek, Fernandes'in transferi için tüm şartları zorlayacaklarını belirterek Manchester United'a 35 milyon euro teklif hazırlığında. Galatasaray, bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmasını umuyor.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Bruno Fernandes, 2019-20 sezonunda Sporting Lizbon'dan 65 milyon euro'ya Manchester United'a transfer olmuştu. Premier Lig'de 230 maça çıkan Portekizli yıldız, 71 gol ve 72 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan akşam operasyonu! 7 başkan görevden alındı
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu

İki ülkeye füzeler aynı anda yağdı, misilleme gecikmedi
Özgür Özel'in kuracağı 'Yeni Parti'ye itiraz

Özgür Özel'e ilk günden şok! Parti ismine itiraz geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Yarı çıplak paylaşım yaptı! Cinsiyet değiştiren Rüzgar'ın son hali
Yılan, bahçeye inen adamın ayağına saldırdı

Bahçede çalışırken, gafil avlandı! Resmen ölümden dönmüş
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler

Kadınlı erkekli öldüresiye kavga kamerada
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi

Bakın şu hadsizlere! Polislerimize saldırmaya kalktılar
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti