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Trump'ın İran'a yönelik son tehdidinin ardından Avrupa'da dikkat çeken askeri hareketlilik

Trump'ın İran'a yönelik son tehdidinin ardından Avrupa'da dikkat çeken askeri hareketlilik
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı tehdidinin ardından Avrupa'da ABD ordusuna ait askeri hareketlilik dikkat çekti. İngiltere'deki RAF Mildenhall Üssü'nden B-1 Lancer bombardıman uçakları havalanırken, Romanya'dan kalkan 6 KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağının da Orta Doğu'ya yöneldiği görüldü.

  • Trump, İran'ın Kazma Dağı bölgesini kısa süre içinde 'çok güçlü' şekilde hedef alacaklarını açıkladı.
  • İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'nde konuşlu ABD'ye ait B-1 Lancer bombardıman uçakları havalandı.
  • Romanya'daki 6 adet KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağı Orta Doğu istikametine hareket etti.

Abd Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı mesajlarının ardından Avrupa'da ABD ordusuna ait askeri unsurlarda dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.

Trump, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan son gerilimin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın Kazma Dağı bölgesini kısa süre içinde "çok güçlü" şekilde hedef alacaklarını söyledi. "İran'la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz." ifadelerini kullanan Trump, Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerle bağlantılı olduğunu düşündükleri her noktaya saldırabileceklerini dile getirdi.

İNGİLTERE’DEKİ B-1 LANCER BOMBARDIMAN UÇAKLARI HAVALANDI 

Trump'ın açıklamalarının ardından İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-1 Lancer stratejik bombardıman uçaklarının havalandığı görüldü. Uçakların hareketliliği, bölgede olası yeni askeri hazırlıklara ilişkin değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

ROMANYA’DAKİ YAKIT İKMAL UÇAKLARI ORTA DOĞU'YA YÖNELDİ 

Öte yandan uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Henri Coanda Havalimanı'nda bulunan 90. Hava Nakliye Üssü'nden kalkan 6 adet KC-135 Stratotanker tipi yakıt ikmal uçağı da Orta Doğu istikametine hareket etti.

ABD ordusuna ait bombardıman ve yakıt ikmal uçaklarının eş zamanlı hareketliliği, Washington'un bölgedeki askeri hazırlıklarını artırdığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Kaynak: Haberler.com
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