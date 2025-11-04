Haberler

Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum
Güncelleme:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti. Karar sonrası açıklama yapan Demirtaş "AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki 'kardeşlik hukuku' her şeyden kıymetlidir" dedi.

  • AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetti.
  • AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli kararında Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiği belirtilmiş ve tahliye edilmesi gerektiği yazılmıştı.
  • DEM Parti, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın AİHM kararları dikkate alınarak serbest bırakılması gerektiğini açıkladı.

Aihm, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetti.

AİHM'DEN TÜRKİYE'NİN DEMİRTAŞ BAŞVURUSUNA RET

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal ve tahliye kararına ekim ayında itiraz eden Türkiye'nin başvurusu karara bağlandı. Aihm, Türkiye'nin kararını reddetti.

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM kararının ardından bir açıklama yayımladı. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından kendi el yazısıyla yaptığı açıklama şu şekilde: "Merhabalar, AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki "kardeşlik hukuku" her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak gelecek ve ortak akıl kavramları üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle, özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

BİR AÇIKLAMA DA DEM PARTİ'DEN GELDİ

AİHM'in kararının ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Aihm, Selahattin Demirtaş hakkında bugün bir karar daha verdi! Bilindiği üzere Aihm, Demirtaş'ın Kobanî Davasındaki haksız tutukluluğuyla ilgili 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, yargılamadaki tüm haksızlıkları açıkça ortaya koymuş ve Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. Ancak iktidar, Aihm'in bu kararına 8 Ekim'de itiraz etmişti.

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ SERBEST BIRAKILMALI"

Aihm'in bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı RET edildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli KESİNLEŞEN kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır.."

Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

NE OLMUŞTU?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdiği cezanın gerekçeli kararını 13 ay sonra tamamlamış ve Demirtaş'ın avukatları, yaklaşık 30 bin sayfadan oluşan gerekçeli karara karşı 400 sayfalık kapsamlı bir savunma hazırlamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlâl ve tahliye kararına ilişkin Türkiye'nin itiraz süresi 8 Ekim'de sona eriyor. Türkiye'nin itiraz etmemesi halinde, AİHM kararı kesinleşmiş olacak. Bu nedenle gözler 8 Ekim'e çevrilirken, Demirtaş'ın avukatları dosyanın gittiği istinaf mahkemesine ilk tahliye başvurusunu yaptı.

