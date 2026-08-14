Süper Lig başlıyor! Galatasaray-Çorum FK maçında ilk 11'ler belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında RAMS Park'ta Çorum FK'yi konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Fedai San oturacak.
HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK
Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi sınavını Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK karşısında verecek.
İLK 11'LER
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakbos, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Andrei, Berat, Fredy, Markus, Serdar, Kyziridis, Ramirez.
İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK
Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak. Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.