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Galatasaray'a soğuk duş! 2 dakikada 2 gol geldi, taraftarlar delirdi

Galatasaray'a soğuk duş! 2 dakikada 2 gol geldi, taraftarlar delirdi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'a soğuk duş! 2 dakikada 2 gol geldi, taraftarlar delirdi
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Galatasaray, Victor Osimhen'in 53. dakikada attığı golle Çorum FK karşısında öne geçmesine rağmen 59'da Alexandros Kyziridis ve 61'de Jesus Ramirez'in gollerine engel olamadı. Sarı-kırmızılıların 2 dakikada 2 gol yiyerek 2-1 geriye düşmesinin ardından RAMS Park'ta "Yönetim istifa!" sesleri yükseldi.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Çorum FK karşılaşmasıyla başlayan Galatasaray, 53. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Lucas Torreira, ceza sahasına doğru sağdan hareketlenen Osimhen'e havadan topu gönderdi. Nijeryalı golcü, yerden seken topu kaleci Felipe'den kurtardı. Sağdan son çizgiye doğru giden topa yetişen Osimhen, dar açıdan yaptığı klas vuruşla meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlara gönderdi. Osimhen böylece Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk golü kaydetti.

ÇORUM FK TARİHİNİN İLK SÜPER LİG GOLÜ

Çorum FK, 59. dakikada Alexandros Kyziridis'in golüyle beraberliği yakaladı. Fredy'nin pasıyla rakip yarı alanın solunda topla buluşan Kyziridis, merkeze doğru hareketlendikten sonra sağ ayağının üst içiyle uzak köşeye sert vurdu. Top üst köşeden ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi. Kyziridis'in attığı gol aynı zamanda Çorum FK'nin tarihindeki ilk Süper Lig golü oldu.

2 DAKİKA SONRA BİR GOL DAHA

Çorum FK, beraberlik golünden sadece 2 dakika sonra bu kez Jesus Ramirez ile Galatasaray karşısında öne geçti. 61. dakikada Çorum FK savunmasında Penetra, rakip yarı alana hareketlenen Ramirez'e uzun bir top gönderdi. Ramirez ile birebir kalan ancak topa daha yakın olan Sanchez, meşin yuvarlağı kalecisi Uğurcan'a göndermek istedi. Sanchez'in kısa düşen pasında araya girerek topu kazanan Ramirez, ceza yayına kadar ilerledi ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu Uğurcan'ın solundan aşırarak ağlara gönderdi. Bu golle Çorum FK, 2 dakika içerisinde 2 gol bularak 2-1 öne geçti.

RAMS PARK'TA "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Galatasaray'ın kendi sahasında kısa süre içerisinde üstünlüğünü kaybederek geriye düşmesi tribünlerin tepkisine neden oldu. Çorum FK'nin 61. dakikada skoru 2-1'e getirmesinin hemen ardından, 62. dakikada RAMS Park'taki Galatasaray tribünlerinden "Yönetim istifa!" tezahüratları yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sezonun ilk karşılaşmasında takımın 2 dakika içerisinde 2 gol yiyerek geriye düşmesinin ardından yönetime tepkilerini tezahüratlarla gösterdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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