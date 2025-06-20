Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği, İran'ın "Gerçek Vaat" adıyla giriştiği misilleme saldırılarıyla başlayan savaş 8. gününe girdi.

SİBER GÜVENLİK MERKEZİ İMHA EDİLDİ

İran bu sabah çok sayıda füzeyle İsrail'in güneyindeki Beerşeba kentini hedef aldı. Bölgedeki tren istasyonu ağır hasar görürken, İsrail füzelerinin bir sonraki hedefi ise İsrail siber güvenlik merkezi oldu.

İsrail ordusundan "Füzeler engelleyemedik" açıklamalarının yapıldığı dakikalarda siber güvenlik merkezi füzelerle imha edildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.

İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı.

ABD SAVAŞA GİRECEK Mİ?

Öte yandan ABD'nin savaşa fiilen dahil olup olmayacağına ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, doğrudan Başkan'ın ağzından bilgi aktaracağını belirterek, Trump'ın yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini söylediğini aktardı.

İSRAİL: TAHRAN'DA FÜZE ÜRETİM TESİSLERİNİ HEDEF ALDIK

İsrail ordusu sabah saatlerinde halka "sığınaklardan çıkabilirsiniz" duyurusu yaptı. İsrail ordusundan ayrıca "Tahran'a yönelik gece düzenlediğimiz saldırıları sonlandırdık. Tahran'da füze üretimine ilişkin bir çok endüstriyel yapıyı hedef aldık. Nükleer Silahları Araştırma ve Geliştirme Merkezi de hedef aldığımız noktalar arasında yer aldı" açıklaması yapıldı.

3 DEVRİM MUHAFIZI ASKERİ ÖLDÜ

İsrail, gece saatlerinde Tahran, Geylan, Gülistan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerine saldırdı. Doğu Azerbaycan eyaletinde 3 Devrim Muhafızı askeri öldü.

Gecenin ilk saatlerinde hava savunma sisteminin devreye girdiği Tahran'ın doğusunda 3 patlama meydana geldi.

Doğu Azerbaycan'ın Bostan Abad bölgesindeki askeri birliğe saldırıda Devrim Muhafızı Ordusuna bağlı 3 asker hayatını kaybetti.

Gülistan eyaletinin Gürgan kentinde da İsrail saldırılarına hava savunma sistemleri karşılık verirken, Geylan'a bağlı Reşt kentindeki sanayi bölgesinde 4 patlama meydana geldi.

İSRAİL: SEFİDERUD SANAYİ BÖLGESİNİ BOŞALTIN

İsrail ordusu, İran'ın Gilan eyaletindeki "Sefiderud" sanayi bölgesinin, "İran rejimine ait askeri altyapılara" yönelik saldırı hazırlığı kapsamında derhal boşaltılması uyarısı yaptı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Arapça ve Farsça yayınladığı mesajda, "İran'ın Kelç Talşan köyündeki (Gilan eyaletine bağlı) Sefiderud sanayi bölgesinde bulunan sivil ve askeri unsurlara acil tahliye çağrısı yapıyoruz. Söz konusu bölge, ekte sunulan haritada açıkça gösterilmektedir" ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ'YE SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye yönelik suikast girişiminin engellendiği iddia edildi. Dışişleri Bakanlığı danışmanı olan bir isim sosyal medyadan bu iddiayı gündeme getirdi ve suikast planının istihbarat birimleri tarafından birkaç gün önce engellediğini ifade etti.

"NÜKLEER MALZEME GÜVENLİ YERLERDE"

İran daha önce bir saldırı ile karşıaşıldığında uranyum stoklarını bilinmeyen bir yere taşımakla tehdit etmişti ABD yönetimi. Devrim Muhafızları'nın eski komutanı tüm uranyum stoklarının "güvenli bir yere" taşındığını belirtti.

480'DEN FAZLA İRAN İHA'SINI ÖNLEDİK

İsrail ordusu, İran'a saldırılarını sürdürürken bu ülkeden atılan 480'den fazla insansız hava aracını (İHA) önlediğini iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, akşam saatlerinde yaptığı basın açıklamasında, İran'dan fırlatılan 480'den fazla İHA'nın yüzde 95'inin önlendiğini savunarak İran'daki karadan-havaya ve karadan-karaya füzelere saldırılarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan ikinci bir açıklamada, İsrail hava kuvvetleri, donanma, hava savunma birlikleri, savaş uçakları ve fırkateynlerin İran'dan atılan füze ve İHA'aları önlemek için işbirliği yaptığı belirtildi.

BEYAZ SARAY: TRUMP KARARINI 2 HAFTA İÇERİSİNDE VERECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, doğrudan Başkan'ın ağzından bilgi aktaracağını belirterek, Trump'ın yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini söylediğini aktardı.

Leavitt, "İran, uyarıda bulunmamıza rağmen 60 gün boyunca müzakere masasına oturmadı. 61. günde İsrail İran'a karşı harekete geçti ve Başkan doğrudan iki hafta içinde karar vereceğini açıkladı." yorumunu yaptı.

İRAN'LA TEMASLAR SÜRÜYOR

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İranlı muhatapları arasındaki temasların sürdüğünü belirten Leavitt, bu görüşmelerin bundan sonra da süreceğini düşündüğünü dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 227 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.