Savaşın etki alanı genişliyor mu? İran'dan gelen açıklama endişeleri artıracak cinsten

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan çatışmanın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken İran cephesinden gelen açıklama endişeleri daha da artırdı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Savaşın diğer cephelere yayılması kaçınılmaz aşamalara ulaşmaya başladı" dedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor. Bölgeyi kuşatma altına alan İsrail, kara harekatına hazırlanırken sürecin başından beri Hamas'a desteğini aleni bir şekilde ifade eden İran cephesinden gelen açıklama savaşın etki alanının genişleyebileceği endişelerini daha da artırdı.

"SAVAŞIN DİĞER CEPHELERE YAYILMASI KAÇINILMAZ"

Bölgede olan bitenle ilgili değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Savaşın diğer cephelere yayılması kaçınılmaz aşamalara ulaşmaya başladı. Gazze halkına insani yardım ulaştırılması için koridorların bir an önce açılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan

"TÜM SEÇENEKLER HİZBULLAH'IN ÖNÜNDEDİR"

İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebileceğini ifade eden Abdullahiyan, "Direniş liderleri, Siyonist rejimin Gazze'de herhangi bir kara saldırısı yapmasının ardından diğer bölgedeki direniş güçlerine yönelmesine izin vermeyecektir. Tüm seçenekler Hizbullah'ın önündedir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. 11 gündür devam eden saldırılarda binlerce sivil yaşamını yitirdi.