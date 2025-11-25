Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

ABD ile Venezuela savaşın eşiğine geldi. Gerilim özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın hamleleriyle tavan yaparken yeni gelişme yaşandı.

VENEZUELA F-16'LARI HAVALANDI

Venezuela ordusuna ait F-16'lar havalandı. F-16'lar ABD'nin olası işgaline karşı tatbikat uçuşu gerçekleştirdi.

ABD, MADURO'YU TERÖRİST İLAN ETMİŞTİ

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu terör örgütü lideri ilan etmişti. Ayrıca Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül konulmuştu

BEYAZ SARAY: MADURO REJİMİ, MEŞRU DEĞİL

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama gelmişti. Beyaz Saray Sözcüsü, "Maduro rejimini gayri meşru görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

USS GERALD R. FORD GEMİSİ VENEZUELA AÇIKLARINDA

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

CARTEL DE LOS SOLES TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Kasım'da yaptığı açıklamada, Cartel de los Soles adlı grubun 24 Kasım'dan itibaren yabancı terör örgütü (FTO) olarak tanınacağını açıklamıştı.