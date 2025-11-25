Haberler

Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı Haber Videosunu İzle
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile Venezuela arasında savaş an meselesi. Washington'un Venezuela lideri Maduro'yu terör örgütü lideri ilan eidp başına ödül koymasının ardından yeni gelişme yaşandı. Venezuela F-16'ları, ABD işgaline karşı tatbikat yaptı.

  • Venezuela ordusuna ait F-16'lar, ABD'nin olası işgaline karşı tatbikat uçuşu gerçekleştirdi.
  • ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu terör örgütü lideri ilan etti ve başına 50 milyon dolar ödül koydu.
  • ABD, Venezuela açıklarına USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve saldırı grubunu gönderdi.

ABD ile Venezuela savaşın eşiğine geldi. Gerilim özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın hamleleriyle tavan yaparken yeni gelişme yaşandı.

VENEZUELA F-16'LARI HAVALANDI

Venezuela ordusuna ait F-16'lar havalandı. F-16'lar ABD'nin olası işgaline karşı tatbikat uçuşu gerçekleştirdi.

Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

ABD, MADURO'YU TERÖRİST İLAN ETMİŞTİ

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu terör örgütü lideri ilan etmişti. Ayrıca Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül konulmuştu

BEYAZ SARAY: MADURO REJİMİ, MEŞRU DEĞİL

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama gelmişti. Beyaz Saray Sözcüsü, "Maduro rejimini gayri meşru görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdıVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

USS GERALD R. FORD GEMİSİ VENEZUELA AÇIKLARINDA

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

CARTEL DE LOS SOLES TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Kasım'da yaptığı açıklamada, Cartel de los Soles adlı grubun 24 Kasım'dan itibaren yabancı terör örgütü (FTO) olarak tanınacağını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Kendi dinlerindekine bunu yapanlar, müslümanlara neler neler yapmazki! Yapıyorda zaten.

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökbey:

Dünyaki savaşlar din yüzünden çıkmaz.

yanıt9
yanıt22
Haber YorumlarıNowiwi_dot_com:

Savaşların çıkmasının sebebi.. YARASI OLAN GOCUNUR .. atasözü nün içinde saklıdır. Ben hiç gocunuyormuyum ? Hiç bir defa olsun gocunduğumu görüyormusunuz Allah Aşkına ?

yanıt0
yanıt4
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

El skiyle gerdeğe gitilmez.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_dot_com:

Vallahi bilmiyom bu tür Türkçeyi. Gerdek bile nedir bilmiyorum. I just dont know. I went to school in ABD.

yanıt2
yanıt4
Haber Yorumlarıahmet aydogan:

f16 tatbikatı abd ye karşı hemde harika fikirmiş :)))

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_dot_com:

Bence bu harika fikir değil çünkü ABD çok kuvvetlidir. ABD ye karşı kazanabilmenin en iyi yolu.. KAÇMAK ve SAKLANMAK. Ben olsam kainatın en dibinde bir yer bulup ortalıklarda tamamen gözükmem. Ancak tabi bu savaşdan dolayı Tüm dünya ABD ye karşı ayaklanabilir ve ABD nin sonu gelebilir. Umarım ABD anlarki yanlış yoldadır ve savaşlardan derhal geri çekilir. ABD yi bir çiçek olmaya davet ediyorum.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıİlkerA:

topu topu bu kadar zaten çok uzun surmemistir kaldırması

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_dot_com:

Yanlış yapıyor. ABD gibi bir kuvvet e karşı kazanabilmenin en iyi yolu ve yöntemi.. kaçmak, gizlenmek, sessiz olmak, başka bir yerde tekrardan sıfırdan başlamak. Venezuellayı.. sihirbazlığa davet ediyorum. Hokuz Pokuz Yokuz diyip, ortalıklardan gizlenmeye davet ediyorum. ABD nin bulamayacağı bir yere gizlenmeye davet ediyorum.

yanıt0
yanıt0
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var

Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var
Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler

Başı bu haldeyken neler yaptı neler! Tek başına bir ordu
Galatasaray'ın 33 maçlık dev serisi sona erdi

33 maçlık dev seri sona erdi
Büyük umutlarla transfer olmuştu! Yıldız futbolcu izinsiz olarak Türkiye'den ayrıldı

Büyük umutlarla gelmişti! Yıldız isim izinsiz olarak Türkiye'den gitti
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var

Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var
Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler

Başı bu haldeyken neler yaptı neler! Tek başına bir ordu
Galatasaray'ın 33 maçlık dev serisi sona erdi

33 maçlık dev seri sona erdi
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı

16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.