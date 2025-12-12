Haberler

Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türk gemisini vurdu

Güncelleme:
Karadeniz'de gerilim, Rusya ve Ukrayna'nın gemilere yönelik karşılıklı saldırılarıyla tavan yaptı. Rusya son olarak, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda demirli Türk yük gemisini vurdu. Saldırının ardından gemide büyük çaplı yangın çıktığı görüldü.

  • Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Cenk Roro adlı Türk yük gemisini vurdu.
  • Saldırı sonrası gemide yangın çıktı.
  • Ölü veya yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentinde demirli olan Türk yük gemisini vurdu.

RUSYA'DAN ODESSA LİMANI'NDA SALDIRI

Ukrayna'nın geçtiğimiz haftalarda Rus tankerlerine Karadeniz'de saldırı düzenlemesinin ardından Rusya'dan da gerilimi artıracak bir hamle geldi. Rusya, Ukrayna'da benzer bir saldırı düzenledi.

TÜRK YÜK GEMİSİNİ VURDULAR

Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Cenk Roro isimli Türk yük gemisi Rusya tarafından vuruldu. Saldırının ardından gemide yangın çıktı. Ölü ya da yaralı bilgisine ilişkin resmi açıklama gelmedi.

Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Hemen kiniyalim ne bu böyle hani dostluk

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbduLSameD Yildirim:

Yok yok jön türkleriz diye ingiltereye şikayet edelim

yanıt18
yanıt22
Haber YorumlarıCHPsavar:

İktidarda siz olsanız Alman ve ABD nın hurda olarak bağışladığı araçlarla ve alman patentli MKE tüfek ile Rusya ya savaş açardınız öyle mi. CHP nin cumhuriyet tarihi boyunca yaptığı bir tane silah var mı acaba. Demirağ ve Nuri paşaya uçak ve silah üretme diye her haltı yapan CHP yi halen yücelten var

yanıt17
yanıt35
Haber YorumlarıHercai:

Sizin dış politikanız batsın emi,her bakımdan ülkeyi ne hale getirdiniz...

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Yok ya açmısın açıktamısın ne varmış dış politikada herlkesin saygı duyduğu bir ülkeyiz önceden bizi kimse takmıyordu dilenci durumuna düşmüştük para dileniyorduk ne çabuk unuttunuz

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıGoethegitme:

Suyunu kendin al mk anandan isteme birak politikayi vs

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Savaşınız batsın.. Adam geliyo sarılıyor gülüyorlar ama yapacağını yapıyo umarsızca

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

buyur ...

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Bizim sa..lkda kibirli kibirli konuşuyordu.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

Sıla Bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu

Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

