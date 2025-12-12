Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türk gemisini vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentinde demirli olan Türk yük gemisini vurdu.

RUSYA'DAN ODESSA LİMANI'NDA SALDIRI

Ukrayna'nın geçtiğimiz haftalarda Rus tankerlerine Karadeniz'de saldırı düzenlemesinin ardından Rusya'dan da gerilimi artıracak bir hamle geldi. Rusya, Ukrayna'da benzer bir saldırı düzenledi.

TÜRK YÜK GEMİSİNİ VURDULAR

Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Cenk Roro isimli Türk yük gemisi Rusya tarafından vuruldu. Saldırının ardından gemide yangın çıktı. Ölü ya da yaralı bilgisine ilişkin resmi açıklama gelmedi.