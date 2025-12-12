Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türk gemisini vurdu
Karadeniz'de gerilim, Rusya ve Ukrayna'nın gemilere yönelik karşılıklı saldırılarıyla tavan yaptı. Rusya son olarak, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda demirli Türk yük gemisini vurdu. Saldırının ardından gemide büyük çaplı yangın çıktığı görüldü.
Ukrayna'nın geçtiğimiz haftalarda Rus tankerlerine Karadeniz'de saldırı düzenlemesinin ardından Rusya'dan da gerilimi artıracak bir hamle geldi. Rusya, Ukrayna'da benzer bir saldırı düzenledi.
Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Cenk Roro isimli Türk yük gemisi Rusya tarafından vuruldu. Saldırının ardından gemide yangın çıktı. Ölü ya da yaralı bilgisine ilişkin resmi açıklama gelmedi.