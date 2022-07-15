Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor! Mikolayiv'de iki üniversite binası roketlerle vuruldu - Haberler

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Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor! Mikolayiv'de iki üniversite binası roketlerle vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Dün, Ukrayna'nın Vinnıtsya kentinde bir iş merkezini hedef alan ve çok sayıda kişinin can vermesine neden olan Rus ordusu, bugün de Mikolayiv kentindeki iki üniversite binasını roketlerle hedef aldı.

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Dün bir iş merkezine düzenlenen füze saldırısı 3'ü çocuk 21 kişinin ölümüne neden oldu. 100'den fazla sivilin yaralandığı saldırının daha izleri silinmeden Ukrayna'dan bir saldırı haberi daha geldi.

10 ROKETLE HEDEF ALINDI

Rus ordusu, Mikolayiv kentindeki iki üniversite binasını roketlerle vurdu. Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Mikolayiv'i 10 roketle hedef aldığını açıkladı.

Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor! Mikolayiv'de iki üniversite binası vuruldu

"ŞİMDİ DE EĞİTİMİMİZE SALDIRIYORLAR"

Vali Kim, "Bugün Rus teröristler Mikolayiv'deki en büyük iki üniversiteye saldırdı. Şimdi de eğitimimize saldırıyorlar" ifadelerini kullandı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anında binadan yoğun duman yükseldiği görülüyor.

Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor! Mikolayiv'de iki üniversite binası vuruldu

RUSYA BARIŞ İÇİN 3 ŞART SUNDU

Dün gerçekleştirilen saldırının ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtti. Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizdi. Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ile Luhansk'taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

İşte bölgeden fotoğraflar;

Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor! Mikolayiv'de iki üniversite binası vuruldu

Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor! Mikolayiv'de iki üniversite binası vuruldu

Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor! Mikolayiv'de iki üniversite binası vuruldu

Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor! Mikolayiv'de iki üniversite binası vuruldu

Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor! Mikolayiv'de iki üniversite binası vuruldu

Rusya, sivilleri hedef almaya devam ediyor! Mikolayiv'de iki üniversite binası vuruldu

İhlas Haber Ajansı / Dünya

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