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Rusya'dan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye asla izin vermez

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumun iyileştirilmesi yönündeki girişimlerde bulunmak istediklerini belirtti. Suriye'deki Kürtlere 'Şam ile köprü kurulması' teklifinde bulunduklarını hatırlatarak, Türkiye ve Irak'ın Kürt devletinin kurulmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumun iyileştirilmesi yönündeki girişimlerde yararlı olmak istediklerini belirterek, 'Orta Doğu'dan ayrılmıyoruz.' dedi. Lavrov ayrıca, Suriye'deki Kürtlere 'Şam ile köprü kurulması' konusunda teklifte bulunduklarını hatırlatarak, 'Onlar bunu istemedi. Onlar, orada Amerikalıların olacağını ve yarı devlet kuracağını söylüyordu. Onlara şunu hep anlatmaya çalıştık: Türkiye ve Irak, Kürt devletinin kurulmasına izin vermeyecek' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rus diplomasisinin 2024 yılındaki faaliyetlerini değerlendirdi.

Suriye'deki duruma değinen Lavrov, "Orta Doğu'dan ayrılmıyoruz. Suriye'de bazı olaylar yaşandı. Bunun nedeni de 10 yıl içinde siyasi sürecin frenlenmesi. Bir şey değiştirmeme isteği vardı." diye konuştu.

Lavrov, bunun doğru olmadığını ve eski Suriye yönetimine Anayasa Komitesinin yeniden çalışmalarını başlatmasını teşvik ettiklerini anlatarak, "Şam yönetimi, komitenin çalışmasını ve bazı anlaşmalara varmasını pek istemedi. İktidar paylaşımı konusunda anlaşma sağlanabilirdi. Terörist olmayan muhalif güçlerle iktidarın paylaşımın yapılmasını istemediler. Siyasi süreçte yavaşlama yaşandı. Bununla birlikte sosyal sorunlar yaşanmaya başladı ve durum kötüleşti. ABD'nin yaptırımları Suriye'nin ekonomisini boğdu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'nin doğusundaki toprakları işgal ettiğini söyleyen Lavrov, "Bu bölgede petrol yatakları bulunuyor. Bu bölgede elde edilen kaynaklar, Suriye'nin kuzey doğusundaki ayrılıkçı unsurları desteklemek için kullanılıyor." dedi.

"TÜRKİYE VE IRAK, KÜRT DEVLETİNİN KURULMASINA İZİN VERMEYECEK"

Lavrov, Suriye'deki Kürtlere "Şam ile köprü kurulması" konusunda teklifte bulunduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Onlar bunu istemedi. Onlar, orada Amerikalıların olacağını ve yarı devlet kuracağını söylüyordu. Onlara şunu hep anlatmaya çalıştık: Türkiye ve Irak, Kürt devletinin kurulmasına izin vermeyecek. Kürtlerin haklarının Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de istişare edilmesinden ve korunmasından yana yaklaşım sergiledik. Bir taraftan Şam, diğer yandan Kürtler müzakere etmek istemiyordu."

Suriye meselesine ilişkin oluşturulan platformlar arasında da etkileşimin zayıf olduğuna işaret eden Lavorv, "Böylece boşluk oluştu ve patlama yaşandı. Gerçekleri kabul etmek lazım." yorumunu yaptı.

Rusya'nın Şam Büyükelçiliğinin faaliyetleri ve Suriye'nin yeni yönetimi ile temasları sürdürdüğünü dile getiren Lavrov, "Suriye'deki durumun iyileştirilmesi yönündeki girişimlerde yararlı olmak istiyoruz. Bunun için Suriye'deki tüm siyasi, etnik, dini güçler ve tüm dış güçlerin katılımıyla kapsamlı diyaloğa ihtiyaç var. Türk ve Körfez ülkelerinden meslektaşlarla görüştüm. Onlar, bu sürece Rusya, Çin, İran'ın dahil edilmesinden yana. Buna açığız." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Astana Formatı'nın bu konuda rol oynayabileceğini belirterek, "Eğer birileri, Suriye topraklarında rakipleriyle hesaplaşma yerine gerçekten sürdürülebilir sonuca odaklı süreci başlatmak istiyorsa, bunu görüşmeye hazırız." ifadesini kullandı.

"ABD, TÜRKAKIM'I DEVRE DIŞI BIRAKMAYA ÇALIŞIYOR"

Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu anımsatan Lavrov, ABD'nin TürkAkım'ı devre dışı bırakmaya çalıştığını aktardı.

Lavrov, "ABD, enerji başta olmak üzere hiçbir alanda rakip istemiyor. ABD, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji alanındaki refahının temellerini bozacak terör eylemlerine izin veriyor, Ukrayna'daki yönetimi Kuzey Akım'dan sonra TürkAkım'ı da devre dışı bırakmaya teşvik ediyor." dedi.

Bakan Lavrov, ABD ve müttefiklerinin, adil rekabetten vazgeçtiğini ve agresif yöntemlerle rakiplerini bastırma yönünde siyaset izlediğini belirtti.

Rusya'dan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye asla izin vermez
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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