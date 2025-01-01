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Rus gizli belgeleri sızdırıldı! Putin iki ülkeye karşı savaşa hazırlanıyordu

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Sızdırılan Rus askeri belgeleri, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güney Kore ve Japonya'ya karşı olası bir savaşa hazırlandığını ortaya koydu. Belgelerde, nükleer tesislerin de dahil olduğu 160 hedefin listesi yer alıyor. Ayrıca belgeler Moskova'nın komşularının hava savunma sistemlerini de defalarca kez test ettiğini ortaya koyuyor.

Sızdırılan yeni belgelere göre Rus hükümeti, geçtiğimiz yıllarda iki ülkeye karşı savaş planlıyordu. İngiliz Financial Times gazetesinin yayınladığı şok edici Rus askeri belgelerini göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kore ve Japonya'ya karşı olası bir savaşa hazırlanmış.

Rus gizli belgeleri sızdırıldı! Putin iki ülkeye karşı savaşa hazırlanıyordu

160 HEDEFİN LİSTESİ BULUNUYOR

Nükleer tesislerin de bulunduğu 160 hedefin listesi sızdırılan belgelerde yer aldı. Askeri merkezlerin yanı sıra hedefler arasında, tüneller ve köprüler gibi sivil altyapı tesislerinin de bulunduğu görüldü.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEFALARCA KEZ TEST EDİLMİŞ

Söz konusu planlar, uzmanlar tarafından savaş halinde düşman birliklerinin manevralarını ve yeniden toparlanmasını zorlaştırma girişimi olarak değerlendirildi. Ayrıca belgeler, hedef listelerinin Moskova tarafından ne kadar dikkatli bir biçimde planlandığını ve komşularının hava savunma sistemlerini defalarca test ettiğini ortaya koydu.

Rus gizli belgeleri sızdırıldı! Putin iki ülkeye karşı savaşa hazırlanıyordu

RUSLARIN BÖLGESEL KORKULARI

Belgeler, NATO ile olası bir çatışma halinde ABD ve müttefiklerinin saldırıları sebebiyle tehlikeye girebileceğinden korkulduğunu gösteriyor. Aynı zamanda planlar, Rusya'nın askeri yeteneklerine olan aşırı güvenini de yansıtıyor.

RUSYA'NIN ELİNDEKİ FÜZELER İDDİA EDİLDİĞİ KADAR GÜÇLÜ MÜ?

NTV'nin haberine göre, belgelerde bir Japon radar istasyonuna "Kh-101" seyir füzeleri ile bir saldırı gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Fakat uzmanlar bu füzelerin belgelerde yansıtıldığı kadar güçlü olduğu ihtimaline şüphe ile yaklaşıyor. Bunun nedeni ise sistemin zayıflıklarının Ukrayna'daki savaşta ortaya çıkmış olması. Radar sistemlerinde kolayca belirlenebilen füzeler, hedeflerini de çoğu zaman yeterince isabetli vuramıyor.

Rus gizli belgeleri sızdırıldı! Putin iki ülkeye karşı savaşa hazırlanıyordu

DİKKATLİCE PLANLANMIŞ

Rusya'nın hedef listelerini ne denli dikkatlice planladığı da belgelerde görülebiliyor. Kayıtlarda, Güney Kore kontrol ve komuta sığınaklarının savunmalarının delinebilmesi için gerekli olan patlayıcı gücüne ilişkin kesin tahminleri barındırıyor. Hedef tahtasına konulan tesislerin büyüklükleri ve olası kapasiteleri gibi detaylara da listelerde yer verilmiş.

17 SAATLİK TESPİT UÇUŞU YAPILMIŞ

Rusya'nın komşularının hava savunma sistemlerini defalarca kez test ettiği de belgeler aracılığıyla ortaya kondu. 24 Şubat 2014 tarihinde iki Rus savaş uçağı Uzak Doğu'daki bir üsten havalanarak Güney Kore ve Japonya'nın tepkilerini gözlemlemek üzere bu ülkelerin etrafında 17 saatlik bir uçuş gerçekleştirmiş.

Rus gizli belgeleri sızdırıldı! Putin iki ülkeye karşı savaşa hazırlanıyordu

Rus gizli belgeleri sızdırıldı! Putin iki ülkeye karşı savaşa hazırlanıyordu
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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