Kılıçdaroğlu'nun "Rusya'nın Türk gemisine baskınına hükümet sessiz kaldı" tepkisine İletişim Başkanlığı'ndan yanıt: İddialar manipülasyon içermektedir
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Rus ordusunun Şükrü Okan isimli kuru yük gemisine yapılan baskınla ilgili, "Hükümetten açıklama gelmedi" tepkisine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yanıt verdi. "İddialar manipülasyon içermektedir" denilen açıklamada, "Rus askerlerinin gemiye müdahalede bulunduğu yer uluslararası sulardır. Geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı değildir." denildi.
Rus ordusunun Şükrü Okan isimli kuru yük gemisine yapılan baskına hükümetin sessiz kaldığını söyleyerek tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yanıt verdi. "İddialar manipülasyon içermektedir" denilen açıklamada, "Rus askerlerinin gemiye müdahalede bulunduğu yer uluslararası sulardır. Geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı değildir." denildi.
Geçtiğimiz günlerde Rus ordusu Karadeniz'de Ukrayna'nın İzmail Limanı'na giden kuru yük gemisi Şükrü Okan'ı durdurarak baskın düzenledi. Saniye saniye kaydedilen baskının görüntülerini Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin konuya ilişkin sessiz kaldığını belirterek tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?" diye sordu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İddiaların manipülasyon içerdiğini belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları söyledi: "Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan'a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi şeklindeki iddialar manipülasyon içermektedir.
Basına yansıyan ve Rus askerlerinin Şükrü Okan isimli gemiye müdahalede bulunduğu yer Türk karasuları değil, uluslararası sulardır.
Şükrü Okan isimli geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir. Uluslararası hukukta geminin ismi veya personelinin milliyetinden ziyade önemli olan bayrak devletidir.
Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu'ndaki muhataplar, Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir."
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan baskına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan 'Sukra Okan' adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir."