Kılıçdaroğlu'nun "Rusya'nın Türk gemisine baskınına hükümet sessiz kaldı" tepkisine İletişim Başkanlığı'ndan yanıt: İddialar manipülasyon içermektedir

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Rus ordusunun Şükrü Okan isimli kuru yük gemisine yapılan baskınla ilgili, "Hükümetten açıklama gelmedi" tepkisine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yanıt verdi. "İddialar manipülasyon içermektedir" denilen açıklamada, "Rus askerlerinin gemiye müdahalede bulunduğu yer uluslararası sulardır. Geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı değildir." denildi.

Rus ordusunun Şükrü Okan isimli kuru yük gemisine yapılan baskına hükümetin sessiz kaldığını söyleyerek tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yanıt verdi. "İddialar manipülasyon içermektedir" denilen açıklamada, "Rus askerlerinin gemiye müdahalede bulunduğu yer uluslararası sulardır. Geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı değildir." denildi.

RUS ORDUSUNDAN KURU YÜK GEMİSİNE BASKIN

Geçtiğimiz günlerde Rus ordusu Karadeniz'de Ukrayna'nın İzmail Limanı'na giden kuru yük gemisi Şükrü Okan'ı durdurarak baskın düzenledi. Saniye saniye kaydedilen baskının görüntülerini Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı.

"HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI, NEDEN?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin konuya ilişkin sessiz kaldığını belirterek tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?" diye sordu.

"İDDİALAR MANİPÜLASYON İÇERMEKTEDİR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İddiaların manipülasyon içerdiğini belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları söyledi: "Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan'a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi şeklindeki iddialar manipülasyon içermektedir.

"RUS ASKERLERİNİN GEMİYE MÜDAHALEDE BULUNDUĞU YER ULUSLARARASI SULAR"

Basına yansıyan ve Rus askerlerinin Şükrü Okan isimli gemiye müdahalede bulunduğu yer Türk karasuları değil, uluslararası sulardır.

"ÖNEMLİ OLAN GEMİNİN BAYRAK DEVLETİDİR"

Şükrü Okan isimli geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir. Uluslararası hukukta geminin ismi veya personelinin milliyetinden ziyade önemli olan bayrak devletidir.

"RUSYA'DAKİ MUHATAPLAR İKAZ EDİLMİŞTİR"

Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu'ndaki muhataplar, Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir."

RUS ASKERLERİ GEMİYE HELİKOPTERLE İNİŞ YAPMIŞTI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan baskına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan 'Sukra Okan' adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir."