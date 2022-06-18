Rumların askeri tatbikatında skandal detay! Terörist başı Öcalan'ın sahte ismini kullandılar

Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından gerçekleştirilen askeri tatbikatta bir skandala imza atıldı. Tatbikata katılan Rum gazeteci Lazaros Mavros, PKK ele başı Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı sahte pasaport ismini kullandı, Rumların bu hamlesi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında tepkilere neden oldu.

PAPAZLARA ATIŞ TALİMİ YAPTIRDILAR

Kıbrıs adasında Rum tarafı destekçileri, önce Papazlara atış talimi yaptırdı. Bununla da kalmayıp Güney Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek eylemleri başlattı.

TÜRKİYE'DE DE YAKINDAN BİLİNİYOR

TRT'den Sefa Karahasan'ın haberine göre Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran gazeteci Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim.

ÖCALAN'IN SAHTE PASAPORT İSMİNİ KULLANIYOR

Mavros, terörist başı Abdullah Öcalan'ın, yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi. Sahte pasaport Rum gazeteci adına düzenlenmiş, üzerine Öcalan'ın fotoğrafı eklenmişti. Terör örgütü liderinin Rum pasaportuyla saklanıyor olması Türkiye'nin büyük tepkisini çekmişti.

İşte o pasaport:

Kaynak: TRT Haber

















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