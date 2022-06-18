Rumların askeri tatbikatında skandal detay! Terörist başı Öcalan'ın sahte ismini kullandılar - Haberler

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Rumların askeri tatbikatında skandal detay! Terörist başı Öcalan'ın sahte ismini kullandılar

Haberler.com - Dünya
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Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri tatbikatındaki skandal detay, Türkiye ve KKTC tarafından hemen fark edildi. Tatbikata katılan Rum gazeteci ve PKK destekçisi Lazaros Mavros'un terörist başı Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı sahte pasaport ismini taşıması büyük tepki topladı. Askeri tatbikatta ayrıca papazlara da atış talimi yaptırıldığı görüldü.

Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından gerçekleştirilen askeri tatbikatta bir skandala imza atıldı. Tatbikata katılan Rum gazeteci Lazaros Mavros, PKK ele başı Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı sahte pasaport ismini kullandı, Rumların bu hamlesi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında tepkilere neden oldu.

Rumların askeri tatbikatında skandal detay! Terörist başı Öcalan'ın sahte ismini kullandılar

Kıbrıs adasında Rum tarafı destekçileri, önce Papazlara atış talimi yaptırdı. Bununla da kalmayıp Güney Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek eylemleri başlattı.

Rumların askeri tatbikatında skandal detay! Terörist başı Öcalan'ın sahte ismini kullandılar

TRT'den Sefa Karahasan'ın haberine göre Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran gazeteci Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim.

Mavros, terörist başı Abdullah Öcalan'ın, yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi. Sahte pasaport Rum gazeteci adına düzenlenmiş, üzerine Öcalan'ın fotoğrafı eklenmişti. Terör örgütü liderinin Rum pasaportuyla saklanıyor olması Türkiye'nin büyük tepkisini çekmişti.

İşte o pasaport:

Rumların askeri tatbikatında skandal detay! Terörist başı Öcalan'ın sahte ismini kullandılar

Kaynak: TRT Haber





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Abdullah Öcalan PKK Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Sadık:

Imamoglunun dostları .

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Adalar yüzünden bir savaş çıkması durumunda kesinlikle Kıbrıs sorunu kökünden halledilmelidir. Hiç kimse dikkate alınmamalıdır.

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