Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Güncelleme:
İran'da 11 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 38'e yükselirken eski İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'nin dün akşam halkı sokağa davet ettiği video 80 milyondan fazla izlenme aldı. Komşu İran'da sokaklar yine karışırken bugün düğmeye basan Tahran yönetimi, birçok şehirde interneti yavaşlattı ya da tamamen fişi çekti.

  • İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda ölü sayısı 38'e, yaralı sayısı onlarca kişiye ve gözaltına alınanların sayısı 2 bin 217'ye yükseldi.
  • Eski İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'nin halkı sokağa davet eden Instagram videosu 80 milyondan fazla izlenme aldı.
  • Rıza Pehlevi'nin videosunun yüksek izlenme almasının ardından İran'da birçok şehirde internet yavaşlatıldı veya tamamen kesildi.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 11 gündür devam ediyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle tansiyonun yükseldiği bölgede ölü sayısı 38'e yükselirken, onlarca kişi yaralandı ve 2 bin 217 kişi de gözaltına alındı.

PLASTİK MERMİ KULLANILIYOR

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BİLANÇO HER GÜN AĞIRLAŞIYOR

HRANA, dün 10'uncu güne ilişkin raporunda, ölü sayısının 36'ya gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 76'ya yükseldiğini duyurmuştu.

ABD'YE "BEN HAZIRIM" MESAJI VERMİŞTİ

İran'daki protestolar 11. gününde de devam ederken geçtiğimiz günlerde ABD'ye "Ben göreve hazırım" mesajı veren eski İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'nin halkı sokağa davet eden Instagram videosu bir rekora imza attı.

80 MİLYONDAN FAZLA İZLENME ALDI

80 milyondan fazla izlenme alan video Rıza Pehlevi halkı dün akşam 20.00 itibarıyla sokaklara davet etmiş ve bu çağrının ardından ülkede büyük çatışmalar yaşanmıştı.

TAHRAN YÖNETİMİ İNTERNETİ KESTİ

Bugün ise Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. Pehlevi'nin videosunun izlenme rekorları kırmasının çok sayıda şehirde internet yavaşlatıldı ya da tamamen fişi çekildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Iran birmistir

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

mk malları rahat durun ırak gibi Suriye gibi olursunuz

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBaklava:

Ankaradaki iran elçiliği basılsın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

Dünyada 80 milyon izlenmiş iranda değil...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

