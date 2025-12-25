Haberler

Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti

Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO, Rusya lideri Putin'in Noel günü İngiltere'yi tehdit etmek için bölgede Tu-95MS stratejik nükleer bombardıman uçaklarını uçurmasının ardından savaş uçaklarını harekete geçirdi. Rusya, uçuşun 7 saatten fazla sürdüğünü ve güzergâhın bazı bölümlerinde yabancı savaş uçaklarının eşlik ettiğini açıkladı.

  • NATO, Rusya'nın Tu-95MS tipi nükleer bombardıman uçaklarının Norveç Denizi üzerindeki uçuşu sonrası savaş uçaklarını havalandırdı.
  • Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS uçaklarının Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerinde 7 saatten fazla süren planlı bir uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.
  • Tu-95MS uçakları, Rusya'nın nükleer üçlüsünün bir parçası olup ilk kez 1950'li yıllarda uçtu ve Ukrayna'da konvansiyonel füze saldırılarında kullanıldı.

NATO, Vladimir Putin'in Tu-95MS tipi stratejik nükleer bombardıman uçaklarını Noel günü Norveç Denizi üzerinde uzun menzilli bir uçuşa göndermesinin ardından savaş uçaklarını havalandırdı. Rusya'nın "Bears" (Ayılar) olarak bilinen dev bombardıman uçaklarının, Britanya'nın kuzeyine yakın bölgede gerçekleştirdiği uçuşun Batı'ya yönelik bir gözdağı mesajı olarak değerlendirildiği belirtildi.

RUSYA: PLANLI BİR UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİK

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçakları, Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerindeki tarafsız suların hava sahasında planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş süresi 7 saatten fazla sürdü" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, güzergâhın bazı aşamalarında bombardıman uçaklarına yabancı ülkelerin savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi. Rus tarafı, bu uçakların hangi NATO ülkelerine ait olduğunu ise belirtmedi.

Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti

RUS SAVAŞ UÇAKLARI DA EŞLİK ETTİ

Uçuş sırasında Tu-95MS bombardıman uçaklarına Rus Su-33 savaş uçaklarının da eşlik ettiği bildirilirken, NATO'nun bölgeye savaş uçakları yönlendirerek Rus hava unsurlarını yakından izlediği aktarıldı. Norveç Denizi'nin İskoçya'nın kuzeydoğusunda, Norveç ile İzlanda arasında yer aldığı hatırlatıldı.

İLK KEZ 1950'Lİ YILLARDA UÇTULAR

Tu-95MS uçaklarının ilk kez 1950'li yıllarda uçtuğu, ancak hâlâ Rusya'nın "nükleer üçlüsünün" (kara, deniz ve hava konuşlu nükleer kapasite) önemli unsurlarından biri olduğu ifade edildi. Propeller (pervaneli) sistemle çalışan Tu-95'ler, dünyadaki tek pervaneli stratejik bombardıman uçağı olma özelliği taşıyor.

Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti

NATO ALARM SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan söz konusu uçakların, Ukrayna'da yıkıcı konvansiyonel füze saldırılarında da kullanıldığı, Rusya'nın son dönemde düzenlediği ağır füze saldırıları sırasında NATO'nun benzer şekilde alarm seviyesini yükselttiği belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Türkiye Rusya nın Yanında olmalı Yoksa bu Siyonizmin alt kuruluşu Nato dan bi fayda gelmez bize hatta zarar bile gelir Yarın bigün Yunanistan beraber bize saldırırlarsa şaşmam

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Putin'e dokunmayın size zararı olur başka yanar döner liderlere benzemez

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Dünya'yı birbirine kırdıran Londra'ya 2 nükleer sallasan yeterli hepsi hizaya gelir ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
MSB'den Ankara'da düşen uçakla ilgili ilk açıklama

MSB'den Ankara'da düşen uçakla ilgili ilk açıklama
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu