Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti

NATO, Vladimir Putin'in Tu-95MS tipi stratejik nükleer bombardıman uçaklarını Noel günü Norveç Denizi üzerinde uzun menzilli bir uçuşa göndermesinin ardından savaş uçaklarını havalandırdı. Rusya'nın "Bears" (Ayılar) olarak bilinen dev bombardıman uçaklarının, Britanya'nın kuzeyine yakın bölgede gerçekleştirdiği uçuşun Batı'ya yönelik bir gözdağı mesajı olarak değerlendirildiği belirtildi.

RUSYA: PLANLI BİR UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİK

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçakları, Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerindeki tarafsız suların hava sahasında planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuş süresi 7 saatten fazla sürdü" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, güzergâhın bazı aşamalarında bombardıman uçaklarına yabancı ülkelerin savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi. Rus tarafı, bu uçakların hangi NATO ülkelerine ait olduğunu ise belirtmedi.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI DA EŞLİK ETTİ

Uçuş sırasında Tu-95MS bombardıman uçaklarına Rus Su-33 savaş uçaklarının da eşlik ettiği bildirilirken, NATO'nun bölgeye savaş uçakları yönlendirerek Rus hava unsurlarını yakından izlediği aktarıldı. Norveç Denizi'nin İskoçya'nın kuzeydoğusunda, Norveç ile İzlanda arasında yer aldığı hatırlatıldı.

İLK KEZ 1950'Lİ YILLARDA UÇTULAR

Tu-95MS uçaklarının ilk kez 1950'li yıllarda uçtuğu, ancak hâlâ Rusya'nın "nükleer üçlüsünün" (kara, deniz ve hava konuşlu nükleer kapasite) önemli unsurlarından biri olduğu ifade edildi. Propeller (pervaneli) sistemle çalışan Tu-95'ler, dünyadaki tek pervaneli stratejik bombardıman uçağı olma özelliği taşıyor.

NATO ALARM SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan söz konusu uçakların, Ukrayna'da yıkıcı konvansiyonel füze saldırılarında da kullanıldığı, Rusya'nın son dönemde düzenlediği ağır füze saldırıları sırasında NATO'nun benzer şekilde alarm seviyesini yükselttiği belirtildi.