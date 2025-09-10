Haberler

Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi
Haber Videosu

Sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Öte yandan Nepal Maliye Bakanı Paudel'in kalabalık gruplar tarafından linç edildiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Öte yandan Nepal Maliye Bakanı Paudel'in linç edildiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Paudel'in kalabalık grup tarafından önce sopalarla dövüldüğü sonra ellerinden kurtulup duvardan atladığı görülüyor.

Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi

30 KİŞİ ÖLDÜ, 1033 KİŞİ YARALANDI

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nüfus ve Sağlık Bakanlığı, birçok bakanın istifasına rağmen şiddetlenerek devam eden gösterilerde hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin verileri açıkladı. Sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösterilerde 30 kişi hayatını kaybetti, 1033 kişi yaralandı.

Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi

HAVALİMANI YENİDEN UÇUŞLARA AÇILDI

Güvenlik endişeleri nedeniyle dün tüm uçuşların iptal edildiği Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı yaklaşık 24 saatlik aranın ardından tekrar uçuşlara açıldı. Ülkenin mimari şaheserleri arasında yer alan Sağlık ve Nüfus Bakanlığı binası, protestocular tarafından ateşe verilmesi nedeniyle hasar gördü.

Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi

MALİYE BAKANI'NIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Nepal'deki kalabalık gruplar tarafından linç edilen Maliye Bakanı Paudel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Paudel'in önce sopalarla dövüldüğü ardından grubun elinden kurtulup duvardan atlayarak suya doğru koştuğu görüldü.

Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi

NEPAL'DEKİ PROTESTOLAR

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle erişim engellenmişti. Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Ardından Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi

BAKANLAR KONUTLARINDAN TAHLİYE EDİLDİ

Söz konusu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü. Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı. Nepal Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyurulmuştu.

Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi

Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetindeki Gautam Buddha Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 1000 gösterici, hükümete ait bazı araçları ateşe vermiş, ülke genelinde havaalanlarının bir süre kapalı kalması kararı alınmıştı. Doğudaki Madhesh vilayetinde ise bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi sonucu bölgede güvenlik amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Cahil ve doğru yönetilemeyen toplumlar bu sona mahkum olur.

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

helal osun nepalli z kuşağına sahte enflasyon rakamlarıyla emekli ve asgari ücretlilerede zulüm edenler için hal hatır sorsun diye z kuşağı ithal etsek fena olmaz

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Maliye Bakani diiyince bende bizim simsek sandim yüregim hopladi haberin basini dogru yazin ya

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil İ D:

Bizi hoplattilar, dilerim zalim hirsiz kim varsa onlarda hoplasin.

yanıt13
yanıt1
Haber YorumlarıHalil İ D:

3. Dunya ulkelerinde bunlar tek tek yasanacak. Akliniza neresi geliyorsa. Hepsinde bu olacak. Yeni duzenin ayak sesleri. İc savaslar ve yikilan ulkeler. Cok yakinda herkes tepeden tirnaga yasayacak.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokakların karıştığı Fransa'da istihbarat birimlerinden ürküten tahmin! Sayı 100 bini aşacak

Avrupa ülkesini panikleten tahmin: Sayı 100 bini aşacak
Davinson Sanchez 6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı

6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı! Okan Buruk'un dediği oldu
Z kuşağının yakıp yıktığı Nepal'de politikacılar helikopterle tahliye ediliyor

Görüntü Z kuşağının her yeri yakıp yıktığı ülkeden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.