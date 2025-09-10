Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Öte yandan Nepal Maliye Bakanı Paudel'in linç edildiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Paudel'in kalabalık grup tarafından önce sopalarla dövüldüğü sonra ellerinden kurtulup duvardan atladığı görülüyor.

30 KİŞİ ÖLDÜ, 1033 KİŞİ YARALANDI

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nüfus ve Sağlık Bakanlığı, birçok bakanın istifasına rağmen şiddetlenerek devam eden gösterilerde hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin verileri açıkladı. Sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösterilerde 30 kişi hayatını kaybetti, 1033 kişi yaralandı.

HAVALİMANI YENİDEN UÇUŞLARA AÇILDI

Güvenlik endişeleri nedeniyle dün tüm uçuşların iptal edildiği Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı yaklaşık 24 saatlik aranın ardından tekrar uçuşlara açıldı. Ülkenin mimari şaheserleri arasında yer alan Sağlık ve Nüfus Bakanlığı binası, protestocular tarafından ateşe verilmesi nedeniyle hasar gördü.

MALİYE BAKANI'NIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Nepal'deki kalabalık gruplar tarafından linç edilen Maliye Bakanı Paudel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Paudel'in önce sopalarla dövüldüğü ardından grubun elinden kurtulup duvardan atlayarak suya doğru koştuğu görüldü.

NEPAL'DEKİ PROTESTOLAR

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle erişim engellenmişti. Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Ardından Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

BAKANLAR KONUTLARINDAN TAHLİYE EDİLDİ

Söz konusu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü. Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı. Nepal Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyurulmuştu.

Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetindeki Gautam Buddha Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 1000 gösterici, hükümete ait bazı araçları ateşe vermiş, ülke genelinde havaalanlarının bir süre kapalı kalması kararı alınmıştı. Doğudaki Madhesh vilayetinde ise bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi sonucu bölgede güvenlik amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.