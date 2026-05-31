Doktorları dinlemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

Güncelleme:
Ünlü sanatçı Haluk Levent, kısa süre önce geçirdiği mide kanamasının ardından sağlık sorunlarını geride bırakmaya çalışırken, Tokat'taki konserinde yaşadığı rahatsızlıkla yeniden gündeme geldi. Doktorların dinlenmesi yönündeki tavsiyelerine rağmen sahneye çıkan Levent, performansı sırasında şiddetli mide ağrısı hissedince konsere ara vermek zorunda kaldı. Yaşananlar, sanatçının sağlık durumuna ilişkin endişeleri yeniden artırdı.

  • Haluk Levent, mide kanaması geçirip yoğun bakıma alındıktan sonra doktorların dinlenme tavsiyesine rağmen Tokat'ta sahneye çıktı.
  • Konser sırasında şiddetli mide ağrısı çektiğini belirterek konseri yarıda bıraktı.
  • Haluk Levent, Eskişehir konseri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve mide kanaması teşhisiyle tedavi görmüştü.

Yaklaşık iki hafta önce mide kanaması geçirerek yoğun bakıma alınan sanatçı Haluk Levent, doktorların dinlenme tavsiyelerine rağmen Tokat'ta sahneye çıktı. Ancak konser sırasında rahatsızlanan Levent, programı yarıda kesmek zorunda kaldı.

ESKİŞEHİR KONSERİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'ndeki konserinin ardından Ankara'ya giden Haluk Levent yolda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirlendi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kanamanın endoskopik müdahaleyle durdurulduğu, kendisine kan nakli yapıldığı ve bir süre yoğun bakımda takip edildiği açıklandı.

TOKAT'TA SAHNEYE ÇIKTI AMA...

Tedavisinin ardından taburcu edilen sanatçı, kısa süre sonra yeniden kamuoyu önüne çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir futbol karşılaşmasını tribünden takip eden Levent'in sağlık durumunun iyiye gittiği görülmüştü.

Ancak bugün Tokat'ta verdiği konserde yeniden sağlık sorunu yaşayan Levent, sahnede seyircilere dönerek yaklaşık 10 dakikadır şiddetli mide ağrısı çektiğini söyledi. Sanatçı, "Biraz nefes alsam olur mu? Biraz dinlenip hemen geleceğim" diyerek konsere ara verdi.

Konseri yarıda bırakan Levent için Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, “Haluk Levent rahatsızlığına rağmen buraya kadar gelmiş, bu bile yeterli sağ olsun” dedi.

Elif Yeşil
Yorumlar (1)

Zübeyr Doğan:

İnsanliga Duyarlı Gercek Sanatçı, Haluk Levent e Geçmiş olsun..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

