Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırgan geçen hafta da ormanda 2 kişiyi öldürmüş

Çekya'nın başkenti Prag'taki üniversiteye düzenlenen, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Üniversiteyi kana bulayan 24 yaşındaki David Kozak'ın geçen hafta da Klanovicky ormanında 2 kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor.

ÇEKYA'DA ÜNİVERSİTEYE SİLAHLI SALDIRI: 15 ÖLÜ, 25 YARALI

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Balkona çıkan 24 yaşındaki Çekya vatandaşı David Kozak, çevreye ateş açtı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

SALDIRI ANININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği ve güvenlik güçlerinin saldırgana karşılık verdiği görüldü.

ÖĞRENCİLER PENCERELERDEN AŞAĞI ATLADI

Çevredekiler tarafından çekilen başka bir diğer görüntüde ise, saldırı sırasında bazı öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencerelerden binanın dışına atladığı anlar anbean kayıt altına alındı. Saldırganın, üniversite saldırısı öncesi babasını öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

24 yaşındaki David Kozak.

ÖĞRENCİLER ÇATIDA SAKLANDI

Saldırı nedeniyle üniversitede korku dolu anlar yaşandı. Can havliyle kaçışan öğrencilerden bazıları binanın çatısına çıkıp kurtarılmayı bekledi.

ODAYA BARİKAT KURUP CANINI KURTARDI

Üniversitede okuyan bir öğrenci ise paylaştığı fotoğrafta, saldırganın odasına girmek istediğini ancak kapının arkasına odadaki eşyalarla kurduğu barikat sayesinde kurtulduğunu söyledi.

GEÇEN HAFTA ORMANDA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan üniversiteyi kana bulayan saldırgan 24 yaşındaki David Kozak'ın geçen hafta da Klanovicky ormanında 2 kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor. Polis ekipleri, Kozak'ın 32 yaşındaki bir adam ve iki aylık kızını katlettiğini düşünürken, Kozak'ın kurbanlarını rastgele seçtiği ihtimali üzerinde duruluyor.