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Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor

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Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Haber Videosunu İzle
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
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Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. YENİ Parti Grup Başkanvekili Günaydın, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını anarak "Bakın 60 milletvekilinden bahsediliyor. 30 bakandan bahsediliyor" dedi. AK Partili milletvekillerinin isimlerin açıklanmasını istemesi üzerine komisyonda tartışma çıktı. Muhalefet sıralarından ise "Korkmayın listeyi açıklayın" çağrısı yükseldi.

  • YENİ Parti Grup Başkanvekili Günaydın, fon soruşturmasında 60 milletvekilinin ve 30 bakanın adının geçtiğini öne sürdü.
  • Günaydın, fon soruşturmasının 17 Eylül'de ortaya çıktığını ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarının kendilerinde bulunduğunu belirtti.
  • AK Partili milletvekilleri iddianın kanıtlanmasını ve söz konusu isimlerin açıklanmasını istedi; muhalefet ise adı geçen kişilerin listesinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülürken, fon soruşturması üzerinden iktidar ve muhalefet milletvekilleri karşı karşıya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sunumunun ardından söz alan YENİ Parti Grup Başkanvekili Günaydın, soruşturmanın kapsamına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Günaydın'ın çok sayıda bakan ve milletvekilinin adının geçtiğini öne sürmesi, komisyonda karşılıklı tepkilere neden oldu.

"60 MİLLETVEKİLİNDEN, 30 BAKANDAN BAHSEDİLİYOR"

Konuşmasında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın da adının geçtiği fon soruşturmasını gündeme getiren Günaydın, olayın 17 Eylül'de ortaya çıktığını ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarının ellerinde bulunduğunu söyledi. Kaya'nın 25 Eylül'de New York'ta olduğunu belirten Günaydın, soruşturmanın başlangıcında konunun üzerinin örtülmeye çalışıldığını savundu.

Günaydın, "Eğer biz onu bulup da önünüze koymasaydık iki ay sonra zorlana zorlana tutuklar mıydınız? Fatma Betül Sayan Kaya gibi kimler var? Bakın 60 milletvekilinden bahsediliyor. 30 bakandan bahsediliyor. Hangi ucu nereye giderse gidiyor" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ VEKİLLERDEN "İSİMLERİ AÇIKLAYIN" TEPKİSİ

Günaydın'ın 30 bakan ve 60 milletvekiline ilişkin iddiası, komisyonda tansiyonu yükseltti. AK Partili milletvekilleri, iddianın kanıtlanması gerektiğini belirterek Günaydın'dan söz konusu isimleri açıklamasını istedi. Muhalefet milletvekilleri ise fon soruşturmasında adı geçtiği öne sürülen kişilerin listesinin iktidar tarafından kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savundu.

Karşılıklı açıklamaların ardından tartışma büyürken, milletvekilleri  listeyi açıklama çağrısında bulundu.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Doğrudur, inanırım her şey beklenir.

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