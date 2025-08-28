Polonya'da F-16 savaş uçağı düştü

Polonya'da F-16 savaş uçağı, gösteri uçuşu sırasında düştü. Uçak yere çakılmasıyla birlikte alev topuna dönerken, pilot hayatını kaybetti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polonya'da ülkenin hava kuvvetlerine ait uçakların gösteri uçuşu faciayla bitti.

POLONYA'DA F-16 YERE ÇAKILDI

Polonya'da Radom Uluslararası Hava Gösterisi provası sırasında korkunç bir kaza meydana geldi. Polonya Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Tiger Demo'da yer alan bir F16 savaş uçağı, prova sırasında yere çakıldı.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Düşen uçak alev topuna dönerken, pilot hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü Radom Havalimanı'ndaki pist kullanılamaz hale gelirken, kaza anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, pilotun kazada öldüğünü doğrulayarak, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'nin olay yerine doğru yola çıktığını ifade etti.

Polonya basını, kaza nedeniyle hafta sonu düzenlenecek olan Radom Uluslararası Hava Gösterisi'nin iptal edildiğini aktardı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. 2007'deki Radom Uluslararası Hava Gösterisi'nde meydana gelen kazada 2 pilot hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Savaş Malzemeleri Yapılmamalı.

