PKK'yı süpürme operasyonu mu başlıyor? Kritik zirvede ilk sinyal verildi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaklaşık 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

PKK'NIN KABUSU OLAN ZİRVE

Kritik toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan " Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DEAŞ olsun, PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettim" ifadelerini kullanırken Suriye lideri Şara da "Söz verdik, PKK bitecek" çıkışını yineledi.

YPG'Yİ SÜPÜRME OPERASYONU MU BAŞLIYOR?

Ankara'daki zirvenin ardından verilen mesajlar Suriye ve Türkiye'nin yakın bir zamanda terör örgütü YPG'yi süpürme operasyonuna başlayabileceği şeklinde yorumlandı.

ERDOĞAN: HUZUR VE GÜVEN İKLİMİNİ HAKİM KILACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zirvenin ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı; "Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Bilhassa Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DEAŞ olsun, PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettim. Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü bağlamında da yanlarında olduğumuzu tekrar teyit ettik. Ahmet Şara kardeşimin terörle mücadele noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuz da açıkçası bulunmuyor. İnşallah dayanışma içerisinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum"

ŞARA: GÜVENLİK TEHDİTLERİNE KARŞI ORTAK BİR STRATEJİ BELİRLEDİK

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ise iki halk arasında köklü ve güçlü ilişkiler bulunduğunu ve bu bağların nesiller boyu süreceğine inandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu ilişkileri her alanda derin stratejik ortaklığa dönüştürme kararlılığımızı yineliyoruz. Bu doğrultuda, insani, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki ortak işbirliğimizi başlatmış bulunmaktayız. Ayrıca, bölgedeki güvenlik tehditleriyle mücadele etmek için ortak bir strateji oluşturmak başta olmak üzere, diğer büyük stratejik dosyalar üzerinde birlikte çalışıyoruz. Bu çabalar, Suriye ve Türkiye için sürdürülebilir güvenlik ve istikrarı sağlamayı amaçlamaktadır. Toplantıda, Suriye'nin kuzeydoğusunda toprak bütünlüğünü engelleyen tehditleri ele aldık. İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeden çekilmesi ve 1974'teki anlaşmanın hayata geçmesi için uluslararası baskının önemini ele aldık."