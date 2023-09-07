Azerbaycan ordusu Ermenistan sınırı ve Zengezur bölgesine askeri sevkiyatlara başladı. İnternete düşen görüntülerde Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda aracın konvoy halinde bölgeye ilerlediği görülürken, yaşanan gelişme sonrası açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Paşinyan "Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunun 2020 yılında 44 günlük savaşla Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalini sona erdirmesinin ardından gözler Karabağ ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'na çevrilmişti. Ermenistan tarafından bekledikleri tutumu alamadıklarını sıkça dile getiren Bakü yönetimi konuyu uluslararası platformlara da taşıyarak uluslararası kamuoyunun gündemine sundu. Son günlerde Azerbaycan ve Ermenistan hattında yaşanan gerilimler sonrası ise bölgede yeni bir gelişme yaşandı. Azerbaycan ordusu birlikleri kritik öneme sahip Zengezur Koridoru ve Ermenistan sınır hattına askeri sevkiyat yapmaya başladı.

UZUN KONVOYLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, Azerbaycan ordusuna ait askeri kamyon, zırhlı araç ve personel taşıyan diğer taşıtların oluşturduğu uzun konvoylar görüntülendi. Askeri sevkiyatın ise Zengezur istikametine doğru yapıldığı öne sürüldü.

PAŞİNYAN: DURUM PATLAMAYA HAZIR

Yaşanan gelişme sonrası açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

"ERMENİ TARAFI BİR GECİKTİRME VE KAFA KARIŞIKLIĞI OYUNU OYNUYOR"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoc, Hırvatistan resmi ziyareti kapsamında, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile başkent Zagreb'de bir araya gelmişti. Bayramov, Ermenistan ile aralarındaki durumun iyileştirilmesine katkılarından dolayı Hırvatistan'a teşekkür ederek, "Maalesef benim temel mesajım, Ermenistan'ın hala iyi niyet göstermediği ve yapıcı bir tavır almadığıdır. Bunun yerine Ermeni tarafı bir geciktirme ve kafa karışıklığı oyunu oynuyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"ERMENİSTAN PROVOKASYON YAPIYOR"

Ermeni tarafının, Dağlık Karabağ topraklarında sık sık silahlı provokasyonlar yaptığını belirten Bayramov, Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermeni kökenli vatandaşların hak ve özgürlüklerinin, Azerbaycan anayasası ve uluslararası mekanizmalar tarafından güvence altına alındığını söyledi. Bayramov, bu adımların uluslararası hukuka saygı temelinde uygulanmasının Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı sağlayacağını kaydetti.?

AZERBAYCAN ORDUSU MUHAREBE EĞİTİMİ YARIŞMALARINA BAŞLADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunda muharebe eğitim yarışmalarının başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, orduda yeni eğitim döneminin başlamasıyla bağlantılı olarak tabur, bölük, tümen ve batarya düzeyinde eğitim yarışmalarına başlanıldığı bildirildi. Açıklamada, birliklerin konuşlanma noktalarından ayrılarak eğitim alanlarına sevk edildiği kaydedildi. Yarışmalarla, askeri personelin bilgi ve becerilerinin arttırılması ve muharebe hazırlığının yüksek düzeyde tutulması amaçlanıyor.

"RUSYA'YA GÜVENLİK AÇISINDAN BAĞLI OLMAK STRATEJİK BİR HATAYDI"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin İkinci Karabağ Savaşı'ndaki yenilgisine dair açıklamalarda bulunmuş ve Moskova yönetimini suçlamıştı. Paşinyan, "Ermenistan,güvenlik mimarisi, silah ve mühimmat tedariki de dahil olmak üzere yüzde 99 oranında Rusya'ya bağlıydı. Ancak bugün Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için silaha ve mühimmata ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu durumda Rusya'nın istese de Ermenistan'ın güvenlik ihtiyacını karşılayamaması anlaşılır bir şey. Bu örnek bize Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olmasının stratejik bir hata olduğunu göstermelidir." demişti.