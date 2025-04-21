Papa Francis hayatını kaybetti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından yaşamını yitirdi.

VATİKAN ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI

Vatikan tarafından yayınlanan video açıklamada, Roma Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis'in ölümü doğrulandı. Papa, bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybetti.

DÜN ABD BAŞKAN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜ

88 yaşındaki Papa Francis, 12 yıllık papalık döneminde çeşitli rahatsızlıklar geçirmişti. Katolik lider, ölümünden sadece bir gün önce Vatikan'a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.

ŞUBAT AYINDA HASTANEYE YATIRILDI

Papa Francis, ölümünden önce çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca hastanede yattı. Bu sırada iki kez hayati tehlike atlatan Papa, 23 Mart'ta taburcu edildi. Vatikan, hastanede yattığı süreçte Francis'in yerine gelebilecek adayları değerlendirmek üzere bir konsil toplamıştı.

BİR SONRAKİ PAPA KİM OLACAK?

Papa Francis'in ölümü ile birlikte yeni bir papanın seçimi geleneksel konsey süreci ile takip edilecek. Dünyanın dört bir yanından kardinaller, Sistine Şapeli'nde oylarını kullanmak için Vatikan Şehri'nde toplanacak.

PAPA FRANCİS KİMDİR?

Gerçek adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, 17 Aralık 1936 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi. İtalyan kökenli bir işçi ailesinin çocuğu olan Bergoglio, genç yaşta Katolik eğitimi aldı ve Cizvit Tarikatı'na katılarak dini hayatına başladı.

Eğitim hayatı boyunca felsefe ve ilahiyat eğitimi alan Bergoglio, bir süre kimya teknisyenliği yaptı. 1969 yılında rahip olarak atandıktan sonra Cizvit topluluğu içinde hızla yükseldi. 1992 yılında piskopos, 1998'de ise Buenos Aires Başpiskoposu oldu. 2001 yılında Papa II. Jean Paul tarafından kardinal ilan edildi.

TARİHTE BİR İLK

13 Mart 2013 tarihinde, Papa XVI. Benediktus'un istifası sonrası yapılan konklavda Katolik dünyasının yeni ruhani lideri olarak seçildi. Bu seçimle birlikte Katolik Kilisesi tarihinde birçok ilki gerçekleştirdi:

•İlk Latin Amerikalı Papa

•İlk Cizvit Papa

•Avrupa dışından seçilen ilk Papa

•Aynı zamanda "Francis" adını alan ilk Papa oldu. Bu ismi, yoksulluk ve barışın simgesi olan Assisili Aziz Francis'ten ilham alarak seçti.

PAPALIK DÖNEMİ VE REFORMLAR

Papa Francis'in 11 yıllık görev süresi, Katolik Kilisesi için hem manevi hem de sosyal anlamda önemli değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu.

•Kilise içi cinsel istismar skandallarına karşı net tavır alarak şeffaflık ve sorumluluk çağrıları yaptı.

•LGBTİ+ bireylere ve göçmenlere yönelik daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsedi.

•Kadınların ve laik bireylerin kilise içindeki rollerini artırmaya yönelik girişimlerde bulundu.

•Çevreyi koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, yoksulluk ve adalet gibi konulara dikkat çeken enciklikler yayımladı.

•2018 yılında, ölüm cezasının tamamen kabul edilemez olduğunu ilan ederek kilise doktrininde önemli bir değişikliğe imza attı.

•Vatikan'ın mali yapısında şeffaflık ve denetim mekanizmalarını güçlendirdi.

SAĞLIK DURUMU VE ÖLÜMÜ

Papa Francis, son yıllarında ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. 2025 yılının başlarında ağır zatürre ve bronşit tanısıyla hastaneye kaldırıldı. Mart ayında taburcu edilmesine rağmen sağlık durumu bir daha tam olarak düzelmedi. 21 Nisan 2025 sabahı, Vatikan'daki ikametgahında 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, Vatikan Camerlengo'su Kardinal Kevin Farrell tarafından duyuruldu.