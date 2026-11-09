Müzekart 37 milyon 979 bin 749 kullanıcıya ulaştı, kimlik kartları da Müzekart olacak

TÜRKİYE'de müzeciliğin geliştirilmesi ve müze ziyaretlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2008 yılında hayata geçirilen uygulama kapsamında, 37 milyon 979 bin 749 Müzekart kullanıcılarına ulaştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Müzekart, 300 TL'lik bedeliyle Türk ve KKTC vatandaşlarına Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişini keşfetme fırsatı sağlıyor. Yabancı ziyaretçiler için Efes Ören Yeri'nin dijital müze dahil giriş bedeli 40 avro olarak uygulanıyor. Troia Müzesi, Troia Ören Yeri ve Assos Ören Yeri'ni kapsayan tek bilet 38 avro, Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ve Galata Kulesi'nin giriş bedelleri ayrı ayrı 30 avro, Troia Müzesi ile Troia Ören Yeri'ni kapsayan tek bilet ise 27 avro. Bu tarifeler ilgili alanlara tek giriş için geçerliyken, vatandaşlar Müzekart kapsamındaki 350'den fazla müze ve ören yerinin her birini bir yıl boyunca iki kez ziyaret edebiliyor. Müzekart ayrıca, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı 13 ziyaret alanı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı ziyaret alanlarında da kullanılabiliyor.

KİMLİK KARTLARI MÜZEKART OLACAK

Bakanlığın dijital dönüşüm projesiyle T.C. kimlik kartları da Müzekart olarak kullanılabilecek. Yeni sistemde vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek. Kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlar geçerliliğini koruyacak. Süresi sona eren kartların ardından kimlik kartıyla kullanım imkanı sunulacak. 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen çalışmalarla müze ve ören yerlerine giriş işlemlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'de müzeciliğin geliştirilmesi ve müze ziyaretlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2008 yılında uygulamaya konulan Müzekart, Eylül 2026 itibarıyla toplam 37 milyon 979 bin 749 adet olarak kullanıcılarına ulaştı. 18 yaş altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 65 yaş ve üzerindeki Türk vatandaşları ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, ilgili kimlik ve hak sahipliği koşulları çerçevesinde bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı