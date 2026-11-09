Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Müzekart 37 milyon 979 bin 749 kullanıcıya ulaştı, kimlik kartları da Müzekart olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Müzekart 37 milyon 979 bin 749 kullanıcıya ulaştı, kimlik kartları da Müzekart olacak
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2008'de hayata geçirilen Müzekart, Eylül 2026 itibarıyla 37 milyon 979 bin 749 kullanıcıya ulaştı. 300 TL'lik kart, 350'den fazla müze ve ören yerinde yılda iki kez geçerliyken, kimlik kartlarının da Müzekart olarak kullanılması için çalışmalar 2026 sonunda tamamlanacak.

TÜRKİYE'de müzeciliğin geliştirilmesi ve müze ziyaretlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2008 yılında hayata geçirilen uygulama kapsamında, 37 milyon 979 bin 749 Müzekart kullanıcılarına ulaştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Müzekart, 300 TL'lik bedeliyle Türk ve KKTC vatandaşlarına Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişini keşfetme fırsatı sağlıyor. Yabancı ziyaretçiler için Efes Ören Yeri'nin dijital müze dahil giriş bedeli 40 avro olarak uygulanıyor. Troia Müzesi, Troia Ören Yeri ve Assos Ören Yeri'ni kapsayan tek bilet 38 avro, Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ve Galata Kulesi'nin giriş bedelleri ayrı ayrı 30 avro, Troia Müzesi ile Troia Ören Yeri'ni kapsayan tek bilet ise 27 avro. Bu tarifeler ilgili alanlara tek giriş için geçerliyken, vatandaşlar Müzekart kapsamındaki 350'den fazla müze ve ören yerinin her birini bir yıl boyunca iki kez ziyaret edebiliyor. Müzekart ayrıca, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı 13 ziyaret alanı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı ziyaret alanlarında da kullanılabiliyor.

KİMLİK KARTLARI MÜZEKART OLACAK

Bakanlığın dijital dönüşüm projesiyle T.C. kimlik kartları da Müzekart olarak kullanılabilecek. Yeni sistemde vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek. Kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlar geçerliliğini koruyacak. Süresi sona eren kartların ardından kimlik kartıyla kullanım imkanı sunulacak. 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen çalışmalarla müze ve ören yerlerine giriş işlemlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'de müzeciliğin geliştirilmesi ve müze ziyaretlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2008 yılında uygulamaya konulan Müzekart, Eylül 2026 itibarıyla toplam 37 milyon 979 bin 749 adet olarak kullanıcılarına ulaştı. 18 yaş altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 65 yaş ve üzerindeki Türk vatandaşları ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, ilgili kimlik ve hak sahipliği koşulları çerçevesinde bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 122 sitede yayınlandı.
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Tetiğe bastığı an her şey kabusa döndü!
Yasemin Sakallıoğlu, eşine söylenenleri duyunca deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?

Yasemin Sakallıoğlu deliye döndü: Hiç canın çekmiyor mu?
Babasının 'Her şeyini kaybedersin' dediği işe girdi, paraya para demiyor

Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
İsrail'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar

Bu yeni silah daha çok ölüm demek
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahsun Karaca'dan şaşırtan jigolo bar itirafı: Yönetmenimizle gittik

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Jigolo bara gittim
Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir

Kredi kartı olup bunu yapmayanlar yandı!
Leroy Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Kuzey Irak'ta doğal gaz sahasına İHA saldırısı: Üretim tamamen durduruldu

Yanı başımızdaki kritik tesise saldırı! Üretim tamamen durdu
Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Milyarder CEO'nun başına gelene bakın
Trump'a canlı yayında zor soru! Yanıt vermeden uzaklaştı

Soruyu duyunca jet hızıyla uzaklaştı!
Flash TV'nin unutulmaz çifti boşanıyor! Meğer 17 yıldır ayrılarmış

Türkiye'nin ilk fenomen çifti Subaşı ailesinden haber var!