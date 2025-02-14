İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor

Norveç veliaht Prensesi'nin oğlunun bodrumda bir modeli taciz ettiği iddia edildi

Norveç veliaht Prensesi'nin oğlunun bodrumda bir modeli taciz ettiği iddia edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby, bir TV sunucusuna şatonun bodrumunda düzenlenen partide cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Söz konusu iddialar, kraliyet ailesini sarsan skandallar zincirine bir yenisini ekledi.

Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlunun, bir TV sunucusuna şatonun bodrumunda düzenlenen partidecinsel saldırıda bulunduğu ve polisin olayla ilgili görüntülere sahip olduğu iddia edildi.

Prenses Mette-Marit'in 28 yaşındaki oğlu Marius Borg Høiby hakkındaki yeni iddialar, kraliyet ailesini sarsan skandallar zincirine bir yenisini ekledi.

Şarkıcı ve model olarak da tanınan 39 yaşındaki Linni Meister, iddia edilen olayı hatırlamıyor ve ancak polis kendisine bildirdiğinde istismara uğradığını öğrendi.

Sunucu, 2018 yılında henüz 21 yaşında olan Marius'un da bulunduğu Skaugum Şatosu'nun bodrumundaki "arkadaşlar arası şık bir parti"ye katılmıştı.

Marius'un "Skaugum festivalleri" olarak adlandırdığı çılgın partilere Hells Angels çetesi üyeleri dahil suç geçmişi olan arkadaşlarını davet ettiği biliniyor.

Partinin "tamamen kontrolden çıktığı" ve üvey babası Veliaht Prens Haakon ve iki kardeşi üst katta uyurken, bodrumda devam ettiği belirtiliyor.

İddiaya göre saldırı bu sırada gerçekleşti - ancak Linni bilinçsiz olduğu için olayı hatırlamıyor.

Marius hakkındaki iddialar, polisin dizüstü bilgisayarında bodrumdaki bir olayla ilgili üç video ve 10'dan fazla fotoğraf bulmasıyla ortaya çıktı.

Linni, Oslo Polis Merkezi'ne çağrıldı ve kendisine bu materyaller gösterildi.

Norveç dergisi Se og Hør'e göre polis, iddiaları aktif olarak soruşturuyor.

Norveç veliaht Prensesi'nin oğlunun bodrumda bir modeli taciz ettiği iddia edildi

Norveç veliaht Prensesi'nin oğlunun bodrumda bir modeli taciz ettiği iddia edildi

Norveç veliaht Prensesi'nin oğlunun bodrumda bir modeli taciz ettiği iddia edildi

Norveç veliaht Prensesi'nin oğlunun bodrumda bir modeli taciz ettiği iddia edildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç
img

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları
img

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Aileler dikkat: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inde bu problem var

Aileler dikkat: Türkiye'de her 4 çocuktan 1'inde bu problem var
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı

Emekli ve asgari ücretliyi isyan ettiren adisyon

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.