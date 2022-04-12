New York'ta metroda düzenlenen kanlı saldırıdan yeni ayrıntılar! Saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 13 kişi yaralandı. Şehrin Sunset Park'ındaki 36. Cadde metro istasyonuna ülke saatiyle saat 08:30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

KENDİ İNŞAAT İŞÇİSİ GİBİ KAMUFLE ETTİ

Polislerin ulaştığı bilgilere saldırıyı gerçekleştiren kişi, metro istasyonunda çalışan bir inşaat işçisi gibi kamufle olmak için buna uygun kıyafetler giydi ve bir de gaz maskesi taktı.

İÇERİYE GAZ BOMBASI ATIP KAPIYA ATEŞ AÇTI

Saldırı öncesi metronun içine gaz bombası atan saldırgan, daha sonra dışarıya çıkmak için kapıya yönelen vatandaşlara silahla ateş açtı.

13 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda birçok kişi kurşunların hedefi oldu, toplamda 13 kişi yaralandı. Metro istasyonundan gelen ilk görüntülerde yaralıların kanlar içinde yerde yattığı görülürken, diğer yolcular ise ne yapacağını bilemez halde yardımcı olmaya çalıştılar.