New York'ta metroda düzenlenen kanlı saldırıdan yeni ayrıntılar! Saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış
- Güncelleme:
ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyona gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polislerin ifadesine göre, metro inşaatında çalışan bir kişi gibi giyinen ve gaz maskesi takan saldırgan, olay öncesi metronun içine gaz bombası attı. Daha sonra kapıya yönelen yolcuların üzerine ateş açtı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 13 kişi yaralandı. Şehrin Sunset Park'ındaki 36. Cadde metro istasyonuna ülke saatiyle saat 08:30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Polislerin ulaştığı bilgilere saldırıyı gerçekleştiren kişi, metro istasyonunda çalışan bir inşaat işçisi gibi kamufle olmak için buna uygun kıyafetler giydi ve bir de gaz maskesi taktı.
Saldırı öncesi metronun içine gaz bombası atan saldırgan, daha sonra dışarıya çıkmak için kapıya yönelen vatandaşlara silahla ateş açtı.
Saldırıda birçok kişi kurşunların hedefi oldu, toplamda 13 kişi yaralandı. Metro istasyonundan gelen ilk görüntülerde yaralıların kanlar içinde yerde yattığı görülürken, diğer yolcular ise ne yapacağını bilemez halde yardımcı olmaya çalıştılar.