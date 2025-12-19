Ortadoğu uzmanı gazeteciden uyarı: Bölgeyi bilmeden haber yapılamaz

Ortadoğu haberlerinin neden sık sık manipülasyon ve propaganda tartışmalarının merkezinde yer aldığı Şanlıurfa'da masaya yatırıldı. Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin düzenlediği "Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı"nda konuşan Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, bölgeyi tanımadan yapılan haberciliğin gazetecileri istemeden propaganda aracına dönüştürebileceği uyarısında bulundu.

"SORUN COĞRAFYA DEĞİL, COĞRAFYAYI OKUMA BİÇİMİNİZ"

Ortadoğu'nun karmaşık bir coğrafya olduğunu belirten Çiçek, asıl sorunun bu coğrafyanın nasıl okunduğuyla ilgili olduğunu söyledi. Bölgeye dair haberlerin büyük ölçüde yabancı ve oryantalist kaynaklara dayandığını ifade eden Çiçek, "Hâlâ Ortadoğu'yu başkalarının yazdığı metinler üzerinden anlamaya çalışıyoruz" dedi.

UZMANLIK EKSİKLİĞİ GAZETECİLİĞİ ZAYIFLATIYOR

Ortadoğu haberciliğinde uzmanlaşmanın giderek azaldığını dile getiren Çiçek, genç gazetecilerin her alanda çalışabileceğini söylemesinin bir dezavantaj haline geldiğini belirtti. Uzmanlığı olmayan gazetecilerin çoğu zaman arama motorlarına bağımlı hale geldiğini söyleyen Çiçek, bunun sağlıklı haberciliğin önünde ciddi bir engel olduğunu ifade etti.

"COĞRAFYAYI BİLMEDEN HABER YAPILAMAZ"

Çiçek, Ortadoğu ülkelerinin tarihsel arka planı bilinmeden yapılan haberlerin eksik ve hatalı olacağını vurguladı. Suriye örneğini veren Çiçek, "2011 sonrası Suriye'yi anlatmak başka, Osmanlı döneminden okuyarak anlatmak bambaşka bir tablo ortaya koyar" diye konuştu.

ORTADOĞU'DA PROPAGANDA SAVAŞI

Ortadoğu'nun gazeteciler üzerinden yürütülen yoğun bir propaganda savaşının merkezi olduğunu belirten Çiçek, bu coğrafyanın aynı zamanda en fazla gazetecinin hayatını kaybettiği bölge olduğuna dikkat çekti. Haber alma hakkının bilinçli şekilde engellendiğini söyleyen Çiçek, uluslararası alanda tanıtımı yapılan bazı gazetecilerin de zamanla taraf haline gelebildiğini ifade etti.

"UZMANLIĞINIZ YOKSA MANİPÜLASYONA AÇIK HALE GELİRSİNİZ"

Bölgeyi uzaktan izleyerek habercilik yapılmasının büyük riskler barındırdığını belirten Çiçek, El Cezire'nin bu alanda kısmen başarılı örneklerden biri olduğunu söyledi. Uzmanlık ve saha bilgisi olmayan gazetecilerin kolaylıkla manipüle edilebileceğini vurgulayan Çiçek, "Haberi hızlı verme refleksiyle hareket ederken, farkında olmadan başkalarının mesajını taşır hale geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.