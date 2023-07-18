Nepal'de Shrawan Ayı Kutlamaları

Nepal halkı, başkent Katmandu ve Lalitpur şehirlerinde Shrawan ayını kutluyor. Shrawan ayı, Hinduizm'de Şiva'ya dua edilen ve mutluluk getirdiğine inanılan bir aydır.

Hindular için kutsal Shrawan ayının ilk Pazartesi gününde Nepal'in Lalitpur kentinde dua eden kadınlar, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

KATMANDU, 18 Temmuz (Xinhua) -- Nepal halkı, Hindular için kutsal sayılan Shrawan ayını başkent Katmandu ve Lalitpur şehirlerinde kutluyor.

Shrawan ayının, Hinduizm'de yıkım ve yaratılış Tanrısı kabul edilen Şiva'ya mutluluk ve refah için dua edilen uğurlu bir ay olduğuna inanılıyor.

Hindular için kutsal Shrawan ayının ilk Pazartesi gününde Nepal'in Lalitpur kentinde dua için sırada bekleyen kadınlar, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Hindular için kutsal Shrawan ayının ilk Pazartesi gününde Nepal'in Lalitpur kentinde dua eden bir kadın, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Hindular için kutsal Shrawan ayının ilk Pazartesi gününde Nepal'in Lalitpur kentinde dua eden bir kadın, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Hindular için kutsal Shrawan ayının ilk Pazartesi gününde Nepal'in Lalitpur kentinde dua eden bir kadın, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Hindular için kutsal Shrawan ayının ilk Pazartesi gününde Nepal'in başkenti Katmandu'da yer alan Pashupatinath Tapınağı'nda dua eden kadınlar, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Hindular için kutsal Shrawan ayının ilk Pazartesi gününde Nepal'in başkenti Katmandu'da yer alan Pashupatinath Tapınağı'na gelen insanlar, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Hindular için kutsal Shrawan ayının ilk Pazartesi gününde Nepal'in başkenti Katmandu'da yer alan Pashupatinath Tapınağı'nda dua eden kadınlar, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)