A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı

A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 kaybetti. Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı dördüncü maçında da puan alamadı.
- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında İtalya'ya 3-1 yenildi.
- İtalya'nın golleri Scamacca, Calafiori ve Esposito'dan geldi; Türkiye'nin tek golünü Aral Şimşir attı.
- İtalya puanını 7'ye yükseltirken, A Milli Futbol Takımı dördüncü maçında da puan alamadı.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi İtalya, 3-1 kazandı.
OZAN KABAK'IN ŞUTUNDA DONNARUMMA BAŞARILI
Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların atağında Ozan Kabak'ın uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Donnarumma, sağa uzanarak topu güçlükle kornere çeldi.
BU KEZ SALİH İLE YOKLADIK
15. dakikada, A Milli Futbol Takımı, İtalya kalesini uzaktan bir kez daha yokladı. Salih Özcan'ın yaklaşık 20 metreden çektiği şutta kaleci Donnarumma soluna uzanarak, topun ağlarla buluşmasına engel oldu.
YUNUS'UN KAFA VURUŞU AĞLARA GİTMEDİ
17. dakikada yine ay-yıldızlıların atağında İrfan Can Kahveci topu İtalya ceza sahası içine ortaladı, Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda Donnarumma bir kez daha gole izin vermedi.
İTALYA ÖNE GEÇTİ
26. dakikada gelişen İtalya atağında Di Lorenzo, topu sağ kanattan penaltı noktası üzerine havadan ortaladı. Ozan Kabak'la girdiği ikili mücadelede topu önünde bulan Scamacca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
ARAL ŞİMŞİR İLE SKORA DENGE GELDİ
İkinci yarının 61. dakikasında A Milli Futbol Takımımız beraberliği yakaladı. Zeki Çelik'in sağ çaprazdan içeriye çevirdiği topta arka direkte topla buluşan Aral Şimşir, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.
İTALYA YENİDEN ÖNDE
64. dakikada İtalya yeniden öne geçti. Ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta iyi yükselen Calafiori şık bir kafa vuruşu yaptı ve uzak direğe yakın bölgeden top ağlara gitti.
ZORLU MAÇTA DÖRDÜNCÜ GOL GELDİ
İtalya, 87. dakikada skoru 3-1'e getirdi. İtalyan futbolcu Doumbia topu aldı, içeri çevirdi. Esposito gelişine vurdu ve top ağlara gitti.
3 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN İTALYA
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve zorlu mücadeleyi İtalya kazandı. Bu sonuçla birlikte Roberto Mancini'nin öğrencileri, puanını 7'ye yükseltti. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız ise dördüncü maçında da henüz puan alamadı.