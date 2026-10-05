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A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı

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A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 kaybetti. Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı dördüncü maçında da puan alamadı.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında İtalya'ya 3-1 yenildi.
  • İtalya'nın golleri Scamacca, Calafiori ve Esposito'dan geldi; Türkiye'nin tek golünü Aral Şimşir attı.
  • İtalya puanını 7'ye yükseltirken, A Milli Futbol Takımı dördüncü maçında da puan alamadı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi İtalya, 3-1 kazandı.

OZAN KABAK'IN ŞUTUNDA DONNARUMMA BAŞARILI

Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların atağında Ozan Kabak'ın uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Donnarumma, sağa uzanarak topu güçlükle kornere çeldi.

BU KEZ SALİH İLE YOKLADIK

15. dakikada, A Milli Futbol Takımı, İtalya kalesini uzaktan bir kez daha yokladı. Salih Özcan'ın yaklaşık 20 metreden çektiği şutta kaleci Donnarumma soluna uzanarak, topun ağlarla buluşmasına engel oldu.

YUNUS'UN KAFA VURUŞU AĞLARA GİTMEDİ

17. dakikada yine ay-yıldızlıların atağında İrfan Can Kahveci topu İtalya ceza sahası içine ortaladı, Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda Donnarumma bir kez daha gole izin vermedi.

İTALYA ÖNE GEÇTİ

26. dakikada gelişen İtalya atağında Di Lorenzo, topu sağ kanattan penaltı noktası üzerine havadan ortaladı. Ozan Kabak'la girdiği ikili mücadelede topu önünde bulan Scamacca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

ARAL ŞİMŞİR İLE SKORA DENGE GELDİ

İkinci yarının 61. dakikasında A Milli Futbol Takımımız beraberliği yakaladı. Zeki Çelik'in sağ çaprazdan içeriye çevirdiği topta arka direkte topla buluşan Aral Şimşir, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

İTALYA YENİDEN ÖNDE

64. dakikada İtalya yeniden öne geçti. Ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta iyi yükselen Calafiori şık bir kafa vuruşu yaptı ve uzak direğe yakın bölgeden top ağlara gitti. 

ZORLU MAÇTA DÖRDÜNCÜ GOL GELDİ

İtalya, 87. dakikada skoru 3-1'e getirdi. İtalyan futbolcu Doumbia topu aldı, içeri çevirdi. Esposito gelişine vurdu ve top ağlara gitti.

3 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN İTALYA

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve zorlu mücadeleyi İtalya kazandı. Bu sonuçla birlikte Roberto Mancini'nin öğrencileri, puanını 7'ye yükseltti. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız ise dördüncü maçında da henüz puan alamadı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (12)

Haber Yorumların-ayyilmaz:

sizi Allaha havale etim ! yazıklar olsun utanmaz arlanmaz zibidiler! bunlara milli formayı veren tft istifa yeter ulan !

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Haber Yorumlarıilhan kan:

Yenilince Villa verirsen, Villa için yine yenilirler....

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Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Aga bu mozzarella gitmeli bir sıkıntı var futbolcularla arasında

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Haber YorumlarıMehmet Bildirici:

70 - 80 yilarda farkli kaybediyorduk ama mücadele ruh vardi gücümüz o kadardi, Simdi gücümüz var ama ruh yok yaziklar olsun..!

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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Bir şey olmaz, kimse istifa etmez, öyle bir yer olduk.

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

4 maçta 11 gol yedik bu ne demek??? defans ölü, top kaybı bol, orta sahamız sıfır!! santrafor desen oda yok !! nolcak böyle?? gelen giden 4 çekiyor.

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Haber Yorumlarımbilgi772:

Peş peşe istifalar bekliyoruz.

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