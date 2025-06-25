NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede
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Hollanda'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümetler Başkanları Zirvesi, 32 ülkenin liderlerinin bir arada bulunduğu aile fotoğrafıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı fotoğrafta Trump'ın gergin halleri dikkat çekti.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi, ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere dün geldiği Hollanda'da temaslarını sürdürüyor. Zirve 32 ülkenin liderlerinin bir arada bulunduğu aile fotoğrafıyla başladı. Fotoğrafta Trump'ın gergin halleri dikkat çekti.

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Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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