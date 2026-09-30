Melis Sezen Adli Tıp raporunu paylaştı: Test sonucum negatiftir

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melis Sezen'in Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme sonuçları belli oldu. Sezen, kendisine ait raporu sosyal medya hesabından paylaşarak kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmediğini açıkladı.

ADLİ TIP RAPORUNU KENDİSİ PAYLAŞTI

18 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunan Melis Sezen'in Adli Tıp Kurumu'nda alınan örneklerine ilişkin inceleme tamamlandı. Sezen, sonuçların ardından raporunu kamuoyuyla paylaşmayı tercih etti.

Oyuncu yaptığı açıklamada, kanında, idrarında ve saçında uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilaç etken maddesi bulunmadığını belirterek test sonucunun negatif olduğunu duyurdu.

Sezen ayrıca açıklamasında soruşturma sürecinde görev yapan ekiplere ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na teşekkür etti. Oyuncu, süreç boyunca kendisine destek veren yakınlarına ve ailesine de teşekkürlerini iletti.

18 İSİM HAKKINDA İŞLEM YAPILMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda aralarında Melis Sezen'in de bulunduğu isimler gözaltına alınmıştı.

AFRA SARAÇOĞLU POZİTİF, ARAS BULUT İYİNEMLİ NEGATİF

Öte yanda oyuncular Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli'nin uyuşturucu test sonuçları da ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumunun yaptığı analizde Afra Saraçoğlu'nun saç örneğinde kokain tespit edildi. Aras Bulut İynemli'nin test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.