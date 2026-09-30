Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Final yaptı derken sürpriz afiş geldi

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i başrollerde buluşturan “Eşref Rüya” dizisi, 10 Haziran'da yayınlanan 47. bölümüyle ekran macerasını noktalamıştı. İki sezon devam eden dizinin sezon finali yapması beklenirken alınan final kararı, izleyiciler için sürpriz olmuştu.

Aradan geçen yaklaşık dört ayın ardından dizinin yapım şirketinin yaptığı paylaşım, projenin ardından yeni bir hikaye hazırlanıyor olabileceği yönündeki merakı artırdı.

"EŞREF TEK" AFİŞİ PAYLAŞILDI

Yapım şirketi tarafından yalnızca Çağatay Ulusoy'un yer aldığı bir afiş paylaşıldı. Afişte Ulusoy'un canlandırdığı “Eşref Tek” karakteri öne çıkarılırken Demet Özdemir ve dizinin diğer oyuncularının yer almaması dikkat çekti.

Paylaşımda, "Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. Yakında" ifadeleri kullanıldı.

EŞREF RÜYA EVRENİ GENİŞLİYOR MU?

"Eşref Tek" adıyla yapılan duyuru, “Eşref Rüya”nın ardından aynı karaktere odaklanan yeni bir yapımın gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Afişte yalnızca Çağatay Ulusoy'un bulunması ve kullanılan ifadeler, yeni projenin “Eşref Tek” karakteri üzerinden ilerleyebileceği ihtimalini güçlendirdi.

Ancak yapımın dizinin devamı mı, yeni bir uyarlama mı yoksa farklı bir formatta hazırlanan ayrı bir proje mi olacağına ilişkin henüz resmi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com