ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, sarsıntının Hindistan ve Çin gibi komşu ülkelerde de hissedildiğini bildirdi.

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

USGS, sarsıntının yerel saatle 12:50'de (06:20 GMT) Sagaing kentinin 16 kilometre (10 mil) kuzeybatısında, 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

İç savaşla yangın yerine dönen ülkede depremin etkilerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, halk yüksek binalardan kendilerini panikle dışarı attı.

AVA KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ

Mandalay kentindeki ikonik Ava Köprüsü depremin etkisiyle Irrawaddy Nehri'ne çökerken, vatandaşlar sarsıntının havuzlardan su sıçratacak kadar güçlü olduğunu söyledi.