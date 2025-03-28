Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen ve çok sayıda binanın yıkılmasına neden olan sarsıntı Bangladeş, Hindistan, Laos, Tayland ve Çin'de de hissedildi. Mandalay kentinde bulunan ikonik Ava Köprüsü depremin etkisiyle Irrawaddy Nehri'ne çöktü.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, sarsıntının Hindistan ve Çin gibi komşu ülkelerde de hissedildiğini bildirdi.
10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
USGS, sarsıntının yerel saatle 12:50'de (06:20 GMT) Sagaing kentinin 16 kilometre (10 mil) kuzeybatısında, 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI
İç savaşla yangın yerine dönen ülkede depremin etkilerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, halk yüksek binalardan kendilerini panikle dışarı attı.
AVA KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ
Mandalay kentindeki ikonik Ava Köprüsü depremin etkisiyle Irrawaddy Nehri'ne çökerken, vatandaşlar sarsıntının havuzlardan su sıçratacak kadar güçlü olduğunu söyledi.