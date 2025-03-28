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Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

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Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen ve çok sayıda binanın yıkılmasına neden olan sarsıntı Bangladeş, Hindistan, Laos, Tayland ve Çin'de de hissedildi. Mandalay kentinde bulunan ikonik Ava Köprüsü depremin etkisiyle Irrawaddy Nehri'ne çöktü.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, sarsıntının Hindistan ve Çin gibi komşu ülkelerde de hissedildiğini bildirdi.

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

USGS, sarsıntının yerel saatle 12:50'de (06:20 GMT) Sagaing kentinin 16 kilometre (10 mil) kuzeybatısında, 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

İç savaşla yangın yerine dönen ülkede depremin etkilerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, halk yüksek binalardan kendilerini panikle dışarı attı.

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

AVA KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ

Mandalay kentindeki ikonik Ava Köprüsü depremin etkisiyle Irrawaddy Nehri'ne çökerken, vatandaşlar sarsıntının havuzlardan su sıçratacak kadar güçlü olduğunu söyledi.

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAhmet Güney:

7.7 SUBHANALLAH RABBİM YARDIMCILARI OLSUN AMİN

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Haber YorumlarıAhmet Fako:

Marmara sanıp korka korka tıklayan varmı

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Haber YorumlarıSUNSET null:

5 ülkeyi birden sallayan ilahi güç, kısa dünyada herkese adam gibi yaşayın ve yaşatın mesajı veriyor

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Haber YorumlarıMaraşlı:

Depremi iliklerine kadar hissetmiş biri olarak, Rabbim kimsenin başına vermesin çok zor bir durum...

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Başkentinde olmuş 1 ölü yok. Turkiyede olsa.....

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Haber YorumlarıSakaryalı Yorumcu:

Ben bangkoktayım bir deprem zede olarak söylüyorum çok şiddetli salladı 1 dakika sürdü Sakarya depremi gibi

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

hemen bütçeden 500 milyon dolar ayırıp buraya gönderelim, hemen.

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Haber YorumlarıKuscubasi:

Bence sen şokta ol. Ölü yaralı var mı onu söyle sen. Yıkılan bir bina bile yok.

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