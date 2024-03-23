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Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 93'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıktı, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edildi. Binanın çatısı bir süre sonra çöktü.

"NE YAZIK Kİ KURBANLARIN SAYISI ARTABİLİR"

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı. Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi. Rusya'dan yapılan son açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.

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SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etti. Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.

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SALDIRININ FAİLLERİ YAKALANDI

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ile görüşen FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını bildirdi" ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA: SALDIRI PUTİN'İN PLANI

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus özel servisleri tarafından planlanmış ve kasıtlı bir provokasyon" olduğu iddia edildi. Açıklamada, olayın Ukrayna'ya yönelik daha şiddetli saldırıları meşrulaştırma amacı taşıdığı öne sürüldü.

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TÜM HALKA AÇIK ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edildi, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklandı. Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirdi.

Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60'ın üzerine çıktı! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar

ABD SALDIRIYI ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?

Öte yandan; ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden 8 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarından 48 saat boyunca Moskova'da kalabalık alanlardan uzak durmaları istenerek, "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.

ABD'nin ardından İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore'nin Moskova büyükelçilikleri Rusya'daki vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60'ın üzerine çıktı! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar

Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60'ın üzerine çıktı! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar

Kaynak: AA / Dünya

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Yorumlar (6)

Narter Nart:

1999 yılı sonbaharında, Moskova'nın Buynak ve Volgadon bölgelerindeki binalara koyulan bombalar nedeniyle 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Olayın rus gizli servisi tarafından yapıldığı bir rus istihbaratçının yakalanması ile de açığa çıkarıldı. ukraynalı yetkililerin açıklaması da gözönünde bulundurulmalıdır. putin yapar mı yapar. emelleri için kendi insanını da öldürebilir.

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Selahattin Ayaz:

dünyanın en büyük terör örgütü siyonistlerdir. bu üzücü olayda da ilk aklıma gelen, tetikleyenlerin onlardan başkası olmaması yönünde

47
2
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Rıdvan Polat:

Da bir Amerikan örgütüdür bu olayın arkasında da Amerika var

31
2
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Yaşar Koçdemir:

TERÖRÜN DİNİ, DİLİ, MESHEBİ, MEŞREBİ, MİLLİYETİ OLMAZ. TÜM DEVLETLER TERÖR TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYADIR. ANCAK MAALESEF BU TEHDİTLERİ BİLEN DEVLETLER BİLE TERÖRDEN MEDET UMAR DURUMDALAR. RUSYA'YA DA TAZİYELERİMİ SUNARIM. TÜM TERÖR EYLEMLERİNİ EN ŞİDDETLİ OLARAK KINIYORUM.

24
0
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Salih Kandıralı:

War is coming. Gardınızı alın.

8
1
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AYHAN BAYRAK:

Şeytaaan Abd yaptı

7
0
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