MİT, PKK'nın İran Yapılanması YRK'nın Kurucularını Etkisiz Hale Getirdi
Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın İran yapılanması olarak bilinen YRK'nın kurucularından İslam Dotkanlou ve koruması Akam Şahe'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Operasyon, Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi'nin sözde sorumlusu Dotkanlou'nun yakalanmasıyla sonuçlandı.
MİT, PKK'nın İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan ve Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde sorumlusu İslam Dotkanlou ile koruması Akam Şahe'yi Irak/Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya