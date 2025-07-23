Milyoner safari patronu, 6 tonluk filin saldırısına uğrayarak feci şekilde can verdi

Güney Afrika'daki en lüks özel safari alanlarından biri olan Gondwana Özel Doğa Rezervi'nin CEO'su FC Conradie, turist konaklama alanlarına yaklaşan filleri uzaklaştırmaya çalışırken, altı tonluk bir Afrika filinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

39 yaşındaki milyoner iş insanı, olay sırasında fil tarafından önce saldırıya uğradı, sonra da defalarca çiğnendi. Olay, sabah saat 08.00'de gerçekleşti. O esnada bölgede bulunan korucular tüm çabalarına rağmen Conradie'yi kurtaramadı.

Rezerv çalışanlarına göre doğaya ve özellikle fillere büyük bir sevgi besleyen Conradie, sık sık onları fotoğraflamak için doğaya çıkıyordu. 10 yıllık eşi La-Ida (33) ise eşinin kaybı karşısında "tam anlamıyla yıkılmış" durumda.

Rezervde üst düzey bir yetkili şu açıklamada bulundu:

"FC, çalışılması çok güzel bir insandı. Filler onun en sevdiği hayvanlardı ve onlarla arasında bir güven bağı olduğuna inanıyordu. Ancak her zaman hatırlamak gerekir ki, bu hayvanlar bir rezervde yaşıyor olabilir ama hâlâ vahşi doğanın bir parçası."

Olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı. Gondwana Rezervi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CEO'muz FC Conradie'nin trajik bir olay sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle doğruluyoruz. Bu yıkıcı olayda bir erkek fil yer aldı ve hepimizi derinden sarstı.

Tüm desteğimiz öncelikle eşi ve ailesine yöneliktir. Bu tarifsiz kaybın ardından onların mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Liderlik ekibimiz, hem ailesine hem de FC'yi lideri, dostu ve akıl hocası olarak gören çalışanlarımıza her türlü desteği sağlamaya odaklanmıştır."

Yetkililer, olayın tüm detaylarının anlaşılabilmesi için ilgili makamlarla birlikte kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Facebook'ta yapılan bir taziye paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"FC, HS Lutzville'de lise eğitimini tamamladıktan sonra Pretoria Üniversitesi'nde zooloji okudu. Daha sonra Stellenbosch Üniversitesi'nden MBA aldı. Başarılı bir iş insanı ve Kalahar-Vasbyt organizasyonunun güçlü bir destekçisiydi. Ağaçlandırma projemizin finansmanını üstlenmekle kalmadı, aynı zamanda etkinliğe katılamayacak durumda olan birçok kişinin de katılımını sağladı.

La-Ida ve çocuklarına, ayrıca 2003'ten bu yana Vasbyt'e destek veren ailesine kalpten başsağlığı diliyoruz. FC, eşi benzeri olmayan bir insandı."