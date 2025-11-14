Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Böcek ailesi, Ortaköy'de yedikleri yiyecek sonrası zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aileden 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş dün hayatını kaybederken, bugün de anne Çiğdem B. yaşamını yitirdi. Baba Servet B.'nin ise entübe edildiği öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, anne ve 2 çocuğunun hastaneye giriş görüntüleri de ortaya çıktı.

OTELİN GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ailenin İstanbul'a geldikten sonra Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda yemek yediği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, otelin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı, 4 kişinin ifadesine başvuruldu.

"138 GIDA İŞLETMESİNDE 202 ADET RESMİ KONTROL YAPILMIŞTIR"

Konuyla ilgili İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğünün kamera kaydı inceleme süreci devam etmekte olup İl/İlçe Müdürlüklerimize farklı işletmelerin/tüketilen gıdaların bilgilerinin verilmesi durumunda Gıda Denetim ekiplerimiz hazır durumda beklemekte ve süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir. İstanbul ilinde faaliyette olan 135.717 gıda işletmesinde 2025 yılında bugüne kadar 192.148 adet resmi kontrol yapılmış olup; 8.026 adet işletmeye idari para cezası uygulanmış olup 79 adet savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul ilinde bugüne kadar toplam 6.587 adet numune alınmış, 476 adeti uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesinde faaliyette olan 138 gıda işletmesinde 202 adet resmi kontrol yapılmış olup; sadece 1 adet idari para cezası uygulanmıştır. Bugüne kadar toplam 7 numune alınmış, uygunsuzluk tespit edilmemiştir. İl ve İlçe Müdürlüklerimize İl Sağlık Müdürlüğü ve Savcılık aracılığıyla gelen başka bir bildirim yoktur" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken Beşiktaş Belediyesi'nden de yazılı açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği şeklinde kamuoyuna yansıyan haberler hepimizi derinden üzmüştür.

SÜRESİZ OLARAK MÜHÜRLENDİ

Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından Ortaköy Zabıta Amirliğimize, olayla ilgili olarak bildirimde bulunulmuştur. Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yeri; belediyemiz birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlenmiştir.

"GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLATILDI"

Bununla birlikte olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerinden, İlçe Tarım Müdürlüğünce numuneler alınmış, hijyen koşullarının değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemeler başlatılmıştır. Belediyemiz, yürütülen adli ve idari süreçleri dikkatle takip etmeye devam edecek; kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacaktır."

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla üç kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında midyeci, lokumcu ve restoran sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından 2 çocuk ve annenin vefat ettiği, babanın tedavisinin halen sürdüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında;

Ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış,

Bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır.

Olay yeri inceleme ekiplerince elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş olup, vefat eden 2 çocuk ve annenin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca incelemeler devam etmektedir.

Üzücü olayda vefat eden 2 evladımız ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisi süren babaya acil şifalar diliyorum. Soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."