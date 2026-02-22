Haberler

Meksika'yı ateşe veren kartel gözünü halka çevirdi: Sokağa çıkanı vururuz
Güncelleme:
Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda liderleri öldürülen CJNG kartelinden halka yönelik bir tehdit geldi. Ülkenin birçok eyaletinde çatışmalar devam ederken, kartelden yapılan açıklamada gece saat 2'den sonra sokağa çıkan herkesin hedef alınacağı belirtildi.

  • Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes federal güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.
  • CJNG, liderinin öldürülmesinin ardından Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde yol kapatma, araç ve iş yeri kundaklama eylemleri gerçekleştirdi.
  • CJNG, gece saat 2'den sonra sokağa çıkan herkesin hedef alınacağını duyurdu ve Jalisco eyalet hükümeti halktan evlerinde kalmasını isteyerek toplu taşımayı askıya aldı.

Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.

6 EYALETTEN DUMANLAR YÜKSELDİ

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından ise eyalette büyük bir şiddet dalgası tetiklendi. Operasyon sorasında, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato'da da bazı iş yerlerinin yakıldığı yansıdı.

ORDU İLE KARTEL ARASINDA ÇATIŞMA

Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.

"KIRMIZI ALARM" DEVREYE SOKULDU

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu. Ayrıca federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak bir güvenlik masası oluşturuldu.

KARTELDEN "SOKAĞA ÇIKANI VURURUZ" TEHDİDİ

Öte yandan liderleri öldürülen CJNG karteli de bir sokağa çıkma yasağı yayınladı. Kartel tarafından yapılan duyuruda gece saat 2'den sonra sokağa çıkan herkesin hedef alınacağı belirtildi.

CJNG, WASHİNGTON TARAFINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ

ABD, El Mencho'yu Meksika'da "bir terör saltanatı" yürütmek ve fentanil kaçakçılığı yoluyla "sayısız hayatı mahvetmekle" suçluyordu. Washington yönetimi, El Mencho'nun yakalanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi karşılığında 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti. CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana terör örgütü olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.

