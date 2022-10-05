Masum göründüğüne bakmayın! Şoförlerin geçmek için 10 kez düşündüğü Karakoram geçidi bin kişinin canını aldı

Karakoram Otoyolu, Pakistan ve Çin arasında hayati bir omurga görevi görüyor. Pakistan ve Çin'i birbirine bağlayan Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor. Yapımı yaklaşık 20 yıl süren Karakurum Geçidi'nin inşaatında çalışan 810 Pakistanlı ve 200 Çinli toprak kaymasında ya da uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Geçit, ayrıca 4 bin 714 metre rakımla dünyanın en yüksek yolları arasında yer alıyor.