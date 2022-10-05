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Masum göründüğüne bakmayın! Şoförlerin geçmek için 10 kez düşündüğü Karakoram geçidi bin kişinin canını aldı

Dünya Haberleri

Karakoram Otoyolu, Pakistan ve Çin arasında hayati bir omurga görevi görüyor. Pakistan ve Çin'i birbirine bağlayan Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor. Yapımı yaklaşık 20 yıl süren Karakurum Geçidi'nin inşaatında çalışan 810 Pakistanlı ve 200 Çinli toprak kaymasında ya da uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Geçit, ayrıca 4 bin 714 metre rakımla dünyanın en yüksek yolları arasında yer alıyor.

Dar yol, sarp uçurumlar ve genellikle buzlu koşulları bir araya getirdiğinizde, Karakurum Otoyolu'nun dünyanın en ölümcül yollarından biri olması şaşırtıcı değil.

Masum göründüğüne bakmayın! Şoförlerin geçmek için 10 kez düşündüğü bu yol bin kişinin canını aldı

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Hasan Abdal bölgesinden başlayan yol, sırasıyla Hayber Pahtunhva, Azad Cammu Keşmir ve Gilgit-Baltistan'ı geçerek Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar'a uzanıyor.

Masum göründüğüne bakmayın! Şoförlerin geçmek için 10 kez düşündüğü bu yol bin kişinin canını aldı

Uzunluğu 1300 kilometreyi bulan Karakurum Geçidi'nin 887 kilometresi Pakistan, 413 kilometresi ise Çin'de yer alıyor.

Masum göründüğüne bakmayın! Şoförlerin geçmek için 10 kez düşündüğü bu yol bin kişinin canını aldı

Her yıl çok sayıda ölümlü kazanın gerçekleştiği Karakurum kara yolunun yüksek dağlık noktalardan geçtiği Gilgit-Baltistan'a ulaşmak başkent İslamabad'dan yaklaşık 14 saat sürüyor.

Masum göründüğüne bakmayın! Şoförlerin geçmek için 10 kez düşündüğü bu yol bin kişinin canını aldı

Yapımına 1959'da başlanan Karakurum kara yolu, yıllar süren çalışmaların ardından 1978'de halka açıldı.

Masum göründüğüne bakmayın! Şoförlerin geçmek için 10 kez düşündüğü bu yol bin kişinin canını aldı

Yolun inşasında 810 Pakistanlı ve 200 Çinli toprak kayması ve uçurumdan düşme sebebiyle hayatını kaybetti. Yolun yapımında hayatını kaybeden Çinliler için Gilgit'te Çin mezarlığı yaptırıldı.

Masum göründüğüne bakmayın! Şoförlerin geçmek için 10 kez düşündüğü bu yol bin kişinin canını aldı

Mühendislik açısından yapımı sırasındaki zor şartlar ve yüksek rakımı sebebiyle Karakurum Geçidi'nin "dünyanın 8'inci harikası" olduğu söyleniyor.

Masum göründüğüne bakmayın! Şoförlerin geçmek için 10 kez düşündüğü bu yol bin kişinin canını aldı

Masum göründüğüne bakmayın! Şoförlerin geçmek için 10 kez düşündüğü bu yol bin kişinin canını aldı

Masum göründüğüne bakmayın! Şoförlerin geçmek için 10 kez düşündüğü bu yol bin kişinin canını aldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

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